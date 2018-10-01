قريبا.. قد تبحثون عن بديل لواتساب

عند تصفحك فيسبوك أو انستغرام، فمن الطبيعي أن تلاحظ كم الإعلانات الهائل التي تظهر لك، فبعد كل 5 بوستات تقريبا، ستجد إعلانا لشركة تحاول تسويق منتجاتها بغض النظر عن طبيعتها.
الجديد بالموضوع أن واتساب أيضا قد تتخذ هذه الطريقة التسويقية لضمان الحصول على أرباح، بحسب موقع her.
ريان أكتون، أحد مؤسسي واتساب والذي انسحب من الشركة سبتمبر / أيلول الماضي بعد أن استحوذت عليها فيسبوك قال إن السبب كان خلافا على رغبة مارك زوكربيرغ أن يضيف خاصية الإعلانات إلى التطبيق.
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وأضاف لمجلة فوربس:"لم استسغ فكرة الإعلانات، الخلاف حصل بالطريقة التالية، أنت تريد أن تجري هذه التعديلات، وأنا غير موافق، لذا من الأفضل أن ابتعد، وهذا ما حصل".
وكان واتساب قد نشر تصريحا أكد فيه بأنه سيتم إضافة الإعلانات إلى التطبيق العام القادم، وسيبقى التطبيق مشفرا.