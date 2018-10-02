زلزال أندونيسيا: أكثر من 844 قتيلا حتى الآن وانتشال 34 جثة من تحت أنقاض إحدى الكنائس

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الثلاثاء إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 6.2 درجة وقع قرب جزيرة فلوريس في جنوب إندونيسيا، وذلك بعد أربعة أيام من زلزال مدمر في سولاويسي أودى بحياة 844 شخصا على الأقل.

وقال الصليب الأحمر يوم الثلاثاء أنه عثر على 34 جثة لشباب مدفونين تحت أنقاض كنيسة بوسط سولاويسي، وصرحت اوليا أرياني المتحدثة باسم وكالة فرانس برس أنه كان قد تم الإبلاغ مسبقا عن 86 شابا حضروا معسكر دراسة الكتاب المقدس في مركز تدريب كنيسة جونوغ. ولم يتم التعرف بدقة على أعمار الضحايا.