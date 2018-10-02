خذ عطلة طويلة فالعطل قد تسهم في إطالة الأعمار

في المرة المقبلة التي تشعر فيها أنك واقع تحت ضغط العمل وأنك تريد الابتعاد عنه، لا تتردّد بشراء بطاقات سفر من أجل قضاء عطلة والتخفيف عن نفسك.

الابتعاد عن أجواء العمل وضغطه لا يتعلّق فقط بالراحة المؤقتة بل إنه على علاقة بمعدل الوفيات بحسب ما تقوله دراسة صدرت مؤخراً عن "المركز الأوروبي لأمراض القلب".

واعتمدت دراسة المركز الأوروبي على بيانات جمعتها دراسة أخرى، قامت بها مؤسسة فنلندية في العام 1975.