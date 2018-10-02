في اليوم العالمي للقهوة: القهوة قد تطيل عمر الإنسان

بينما يرتشف عشاق المشروب الأكثر إدمانا حول العالم قهوتهم الصباحية يتخبط علماء التغذية في مخابرهم ما بين فوائد ومضار هذا المشروب السحري الذي يعد ثاني أكثر السلع تداولا حول العالم بعد النفط الخام.

وبمناسبة اليوم العالمي للقهوة (الذي صادف ال29 من سبتمبر- إيلول) نقدم لك عزيزي القارئ أحدث ما جاء من دراسات حول هذا المشروب الإشكالي، ولا يخفى عن متابعي هذا الموضوع تخبط الباحثين في دراساتهم. فهنا دراسة تعدد مضار القهوة وتحذر من شربها وهناك دراسة أخرى تشيد بفوائدها وتشجع عليها.

ويعود السبب في هذا إلى أن أغلب الأبحاث عن علاقة القهوة بصحة الإنسان قد لا تقام في مخابر كيميائية أو طبية وإنما في مؤسسات إحصائية علمية تجمع بيانات عن مئات الآلاف من مستهلكي القهوة وعن صحتهم، لتقوم بعدها بتحليل تلك البيانات والتوصل إلى نتائجها المختلفة.