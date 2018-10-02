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وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين أن موسكو سلمت سوريا نظام إس-300 الصاروخي المضاد للطائرات

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وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين أن موسكو سلمت سوريا نظام إس-300 الصاروخي المضاد للطائرات

وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين أن موسكو سلمت سوريا نظام إس-300 الصاروخي المضاد للطائرات
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أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع بثته قناة روسيا 24 التلفزيونية اليوم الثلاثاء أن روسيا سلمت نظام إس-300 المؤلف من صواريخ أرض جو إلى سوريا.

وقال شويغو "اكتمل العمل قبل يوم".

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