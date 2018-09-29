المعلم: أي قوات عسكرية في سوريا دون موافقة دمشق هي قوات احتلال

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم : "إن عودة كل سوري تشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية وأن الأبواب مفتوحة أمام جميع السوريين في الخارج للعودة الطوعية والآمنة"، مؤكداً على أن الوضع في بلاده بات "أكثر أمنا واستقرارا"، حسب وصفه.

المعلم، وفي كلمته اليوم السبت أمام الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، اتهم "بعض الدول الغربية" بعرقلة عودة المهجرين السوريين، وذلك من خلال قيام تلك الدول بـ"الربط بين عودة المهجرين والعملية السياسية".