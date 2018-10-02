أردوغان: تركيا ستستضيف قمة حول النزاع في سوريا بحضور روسيا وألمانيا وفرنسا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أن بلاده ستستضيف قمة تهدف إلى إيجاد حلول للنزاع في سوريا المجاورة، بحضور روسيا وألمانيا وفرنسا.
وقال أردوغان، متحدثا أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في أنقرة، إن تركيا ستعزز نقاط المراقبة في شمال غرب سوريا، وتعمل مع روسيا ضد الجماعات المتطرفة.
منطقة منزوعة السلاح
واتفقت تركيا وروسيا في منتصف سبتمبر/أيلول المضاي على فرض منطقة جديدة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية، على أن يُطلب من المعارضة المسلحة الانسحاب منها.
وقبل هذا الاتفاق، وعندما بدا هجوم الحكومة السورية على إدلب وشيكا، قالت فرنسا إنها مستعدة لتنفيذ هجمات على أهداف سورية إذا تم استخدام أسلحة كيمياوية.
دوريات أمريكية تركية مشتركة
وأمس الاثنين، قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا تدريبات معا للقيام بدوريات مشتركة قريبا في منطقة منبج بشمال سوريا، رغم توتر العلاقات بين البلدين.
وتقوم قوات تركية وأخرى أمريكية حاليا بدوريات منفصلة في منبج ،وفقا لاتفاق توصل إليه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي في يونيو/حزيران.
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ويمثل التدريب آخر خطوة قبل قيام البلدين بدوريات مشتركة. وقد قالت أنقرة الشهر الماضي إن الدوريات المشتركة والتدريبات ستبدأ قريبا.