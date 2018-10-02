سلام الدين الناشط الإغاثي الدنماركي "متهم" بمساعدة اللاجئين

قبل عامين، وجهت السلطات اليونانية لسلام الدين تهمة تهريب مهاجرين من تركيا إلى اليونان، وخضع آنذاك لمحاكمة، اُحتجر على إثرها لثماني ساعات.

ليثبت براءته، قدّم سلام الدين، الدنماركي من أصول عراقية ومولدوفية، للمحكمة شريطا، صُوّر قرب جزيرة ليسبوس اليونانية، ويظهر قيامه بإنقاذ مهاجرين كانوا على وشك الغرق.

يورونيوز التقت سلام الدين في العاصمة بروكسل، وتحدث لنا عن تجربته في إنقاذ المهاجرين، وعن العراقيل التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية في هذا الخصوص.

200 قارب يوميا

حول الدوافع لقيامه بإنقاذ المهاجرين، يرى سلام الدين أن هناك تقصيرا من خفر السواحل حيال ذلك، لذلك اختار الخروج من الدنمرك والتوجه إلى المتوسط.