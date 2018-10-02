شاهد: كلاب تايلاند المدللة ترافق أصحابها إلى العمل

هل تعاني من ضغوط جسدية ونفسية أثناء عملك؟ الحل بسيط، أحضر كلبك المدلل معك.
شركات مختلفة في تايلاند بدأت تسمح لموظفيها بإحضار كلابهم إلى العمل، في مسعى لتحسين الظروف التي يتعرض لها الموظفون في حياتهم العملية اليومية.
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هل تعاني من ضغوط جسدية ونفسية أثناء عملك؟ الحل بسيط، أحضر كلبك المدلل معك.
شركات مختلفة في تايلاند بدأت تسمح لموظفيها بإحضار كلابهم إلى العمل، في مسعى لتحسين الظروف التي يتعرض لها الموظفون في حياتهم العملية اليومية.
وتشير دراسات عديدة إلى فوائد إحضار ’’صديق الإنسان الوفي‘‘ إلى العمل، ومنها دراسة أجريت في مايو- أبريل 2017 ونُشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحية العامة. مع أن نفس الدراسة تشير أيضا إلى مخاطر أخرى قد يتسبب بها وجود هذه الحيوانات في مكان العمل مثل الحساسية وبعض الأمراض الأخرى.
وتعِدُ تجارب من هذا القبيل بنتائج باهرة، ولا سيما أن موضة إحضار الكلاب إلى العمل في تزايد مستمر، وتقبل عليها العديد من الشركات خصوصا تلك التي يعمل موظفوها ساعات دوام متغايرة يوميا. ويقول البعض إنها تخفف من عبء العمل اليومي وتشجع الموظفين على قضاء وقت أطول تحت ضغط العمل نفسه.
تقول أنانكانارت كونغ بانيشكو التي بدأت هذه السياسة حين أسست شركتها YDM منذ ثماني سنوات ’’إن وجود الكلاب الأليفة يساعد على توفير جو مريح (في المكتب)، ويعيد شحن طاقتنا عندما نكون في غاية التوتر‘‘.
مسؤولة المحاسبة في نفس الشركة جيتراماس واتانا تقول "أحيانا أشعر بالانزعاج من وجود الكلاب‘‘ وتضيف أيضا ’’الأمر يتحول إلى فوضى، لكن بنفس الوقت يرافقه شعور بالسعادة والاسترخاء.‘‘
وتضم شركة YDM حوالي 200 موظف و20 كلباً، ويعد هذا بالرقم الكبير مقارنة بالشركات الأخرى التي بدأت تحذو حذوها.
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