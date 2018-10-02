توجهت ريجينا بون إلى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التعبير عن غضبها بعد أن تلقت ابنتها رسالة عنصرية من أحد الزبائن في المكان الذي تعمل به.
نادلة في كنتاكي تتلقى رسالة عنصرية بدلا من البقشيش
نادلة في كنتاكي تتلقى رسالة عنصرية بدلا من البقشيش
ريجينا تقول إن ابنتها ياسمين، التي تعمل نادلة في مطعم آبلبيز في ولاية كنتاكي، كانت يوم 19 سبتمبر- أيلول تقدم الخدمة لطاولة عليها أربعة أشخاص عندما ترك أحد الزبائن منديلا في صندوق البقشيش خاصتها، وعندما فتحته وجدت عليه عبارة ’’نحن لا ندفع البقشيش للسود‘‘.
ريجينا كتبت على صفحتها على موقع فيسبوك ’’لهذا السبب يركعون‘‘ في إشارة لتصرف بعض لاعبي كرة القدم الأمريكية حين يرفضون الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباراة ويركعون بدلا عنا احتجاجا على الممارسات العنصرية بحق السود في الولايات المتحدة.
ياسمين أخبرت وكالة محلية بأنها بدأت تعمل في آبلبيز في مدينة رادكليف منذ شهر يوليو- تموز، وأنها المرة الثانية التي يترك فيها أحد الزبائن ملاحظة عنصرية دون أي معلومات. وأضافت أيضا أن مجموعة الأشخاص الذين خدمتهم لم تقل الكثير عنها ويبدو أنها كانت موازية.
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وفي شهر يوليو - تموز الماضي، ادعى نادل من مطعم في تكساس إنه تلقى ملاحظة عنصرية مكتوبة على إيصال الدفع من زبائن أثناء عمله في خدمة الطاولات، لكن تبين فيما بعد أن الملاحظة مزيفة. ونشر سيل كافيل صورة الملاحظة على حسابه على فيسبوك والتي كتب فيها عبارة ’’نحن لا ندفع البقشيش للإرهابيين‘‘. وقال كافيل إنه تلقى هذه العبارة بينما كان يعمل على خدمة الطاولات في مطعم سولتغراس ستيك هاوس في تكساس.