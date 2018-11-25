شاهد: إيرلندي صبغ وجهه بالأسود للترويج لبضاعته في بلاك فرايداي.. عنصرية أم سذاجة ؟

الغاية تبرر الوسيلة. مبدأ لا يلقى إجماعا بالمطلق فكيف إذا كانت الوسيلة عنصرية بنظر البعض؟

عاصفة من الانتقادات أثارتها مبادرة محل معدات كهربائية في إيرلندا بعد أن صور أصحاب المحل شريط فيديو بمناسبة بلاك فرايداي أو الجمعة الأسود للترويج للتنزيلات على السلع التي يبيعونها.

وقد أظهر شريط فيديو أصحاب محل سميثس هوم فاليو وقد صبغوا وجوههم باللون الأسود ولبسوا ملابس سوداء قبل أن يعمدوا للتعريف بالسلع المعروضة والترويج للأسعار بعد الخصم.