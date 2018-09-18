شاهد: سلوك عنصري لموظفة في أحد محلات "وول مارت" الأميركية بحق سيدة مسلمة

كشف تصوير لأحد الهواة عن سلوك عنصري لموظفة في مجموعة متاجر "وول مارت" الأميركية. التصوير يبين بوضوح سيدة يفوق عمرها الستين عاما، وهي تطلق مجموعة من الكلمات والأوصاف العنصرية ضدّ سيدة كانت تتسوق. ويبدو أنّ الضحية مسلمة حسب اللباس الذي كانت ترتديه.

وأطلقت الموظفة وابلا من العبارات العنصرية عندما طلبت الزبونة استخدام إحدى غرف تغيير الملابس بالمتجر، فردت موظفة "وول مارت": " إذا أرادت الذهاب إلى غرفة تغيير الملابس، يمكنها استخدام غرفة قذرة. يعتقدون أنهم يمتلكوننا"، وبعد مدة قصيرة تضيف الموظفة: "لقد سئمت من كلّ هذا، أنظر، عليهم أن يخلعوا كل شيء لتغيير الملابس. يعتقدون أنهم يمتلكون العالم". وبعد ذلك تخاطب الموظفة أحدهم قائلة: "أنت لا تخبرني ماذا أفعل... يمكنني الكلام إذا كنت أريد ذلك".

ولم يتوقف سلوك الموظفة عند هذا الحدّ حيث أظهر الفيديو انحناءها قليلا في محاولة لاستراق النظر أسفل غرفة تغيير الملابس حيث كانت الزبونة المسلمة تغيّر ملابسها.