ماكرون يشتكي من الفرنسيين والسبب أنهم.. كثيرو التذمر والشكوى

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنّ الفرنسيين يشتكون كثيرا، وهو ما سيمنح خصومه فرصة أخرى لوصفه بـ"المتعجرف".

وروى الرئيس الفرنسي أنه خلال حفل تكريمي للرئيس الفرنسي الراحل ومؤسس الجمهورية الخامسة الجنرال ديغول في شرق فرنسا، اشتكى بعض المتقاعدين من قلة معاشاتهم الشهرية. فما كان من ماكرون ساعتها إلا أن يقول للمشتكين إنه تحدث مع حفيد ديغول فقال له: "مع الجنرال الراحل كان يمكننا التحدث بحرية. الشيء الوحيد الذي لا يمكنك فعله هو التشكي. أعتقد أنه كان سلوكا جيدا للجنرال. سيكون البلد أفضل لو تصرّفنا بنفس الطريقة".