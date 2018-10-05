في حلقة سابقة من سلسلة "تيست" تعرفنا على ذهب اليابان الأخضر، الواسابي، هذا المكون الغني والمميز في المطبخ الياباني.
وتعرفنا على الفرق بين الواسابي الطازج والمعلب، وطريقة زراعة النبتة عندما كنا في إحدى منشآت الانتاج في محافظة ناغانو.
كيف تحضر سمك الأسقمري بمثلج الواسابي الياباني على طريقة الشيف فوازان؟
في حلقة سابقة من سلسلة "تيست" تعرفنا على ذهب اليابان الأخضر، الواسابي، هذا المكون الغني والمميز في المطبخ الياباني.
وتعرفنا على الفرق بين الواسابي الطازج والمعلب، وطريقة زراعة النبتة عندما كنا في إحدى منشآت الانتاج في محافظة ناغانو.
وعند عودتنا إلى طوكيو التقينا بالشيف الفرنسي تييري فوازان، الحائز على نجمة ميشلان للطهاة المميزين والذي يعمل في طوكيو منذ عام 2005.
في مطبخه الفاخر في فندق من الفنادق الراقية في العاصمة اليابانية، تذوقنا معه أحد أطباقه التي يدخل الواسابي في مكوناتها.
وفيما يلي نتعرف على وصفة الشيف فوازان لسمك الإسقمري بالخضار ومربي الطحالب، ومثلج الواسابي:
المقادير:
الخطوات:
تقطع السمكة لشرائح، ثم تنقع بالملح لمدة ثلاث ساعات، بعد تمليحها تحلى مجدداً بنقعها بالماء لمدة 1 ساعة ونصف، لتنقع مجدداً لعشر دقائق مع خل الأرز.
تقطع الخضار وتطهى مع المرق ثم يضاف الجيلاتين.
يطهي مربى الأعشاب البحرية.
لتحضير مثلج الواسابي:
يسخن الحليب والكريمة ثم يضاف سكر البنجر والزيت وأوراق الواسابي والواسابي المبشور.
بعد ذلك يبرد ويثلج.