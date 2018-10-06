استفتاء على منع زواج المثليين في رومانيا.. وجماعات حقوقية تطالب بالمقاطعة

بدأ الرومانيون اليوم التصويت في استفتاء على تغيير التعريف الدستوري لمفهوم الزواج، إلى ارتباط بين رجل وامرأة، بهدف منع إقامة شراكات من نفس الجنس، بعد أن تم تشريعه في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وقد تمكنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "التحالف من أجل العائلة" من جمع ثلاثة ملايين توقيع لصالح التغيير، وقد صوت مجلس النواب العام الماضي لصالح التغيير كما فعل مجلس الشيوخ الشهر الماضي، وسيكون الاستفتاء هو الحلقة الأخيرة لإحداث التغيير.
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جماعات حقوقية حثت الناس على مقاطعة الاقتراع، مشددين على أن حرية الإنسان لا يجب أن تخضع للتصويت، باعتبار أن تعريف الأسرة ضمن سياق واحد قائم على الزواج بين المرأة والرجل سيؤثر على الآباء غير المتزوجين، وعلى الذين يعيشون علاقات خارج إطار الزوجية، كذلك على الأزواج من نفس الجنس.
ولكي يتم التغيير المطلوب، يجب أن يصوت غالبية الرومانيين المتمتعين بحق التصويت والبالغ عددهم 18 مليون شخص، لصالح هذا القرار.