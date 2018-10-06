صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت بالموافقة على بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المحكمة العليا.
رغم الانتقادات.. مرشح ترامب ينال تأييد مجلس الشيوخ الأميركي ويصل إلى المحكمة العليا
رغم الانتقادات.. مرشح ترامب ينال تأييد مجلس الشيوخ الأميركي ويصل إلى المحكمة العليا
وصوت المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 50 إلى 48 لصالح كافانو. وقال البيت الأبيض إنه سيؤدي اليمين سريعا.
ويأتي هذا التصويت ليحسم أزمة استمرت لأسابيع بعد أن اتهمت أستاذة جامعية كافانو بالاعتداء عليها عندما كانوا طلابا في المدرسة الثانوية قبل 37 عاما.
ووجهت امرأتان أخريان اتهامات مماثلة لكافانو الذي كان ترامب قد اختاره للمنصب في يوليو/ تموز، والذي نفى مرارا تلك المزاعم.
وخلال الأزمة أصر الرئيس الأميركي على تأييد مرشحه، وطالب الأسبوع الماضي بضرورة أن يجري مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) تحقيقا شاملا في ادعاءات التحرش الجنسي الموجهة لكافانو.
وبعد فوزه بتصويت مجلس الشيوخ قال ترامب إنه متأكد "100%" أن كريستين بلازي فورد التي اتهمت كافانو بسوء السلوك الجنسي، سمت الشخص الخطأ عندما أدلت بشهادتها.
وانتقد الديموقراطيون التحقيق الذي تولاه مكتب التحقيقات الفدرالي للنظر في الاتهامات الموجهة لكافان، ونددوا بالتحقيق بوصفه غير مكتمل وخضع لقيود من البيت الأبيض. فيما قال الجمهوريّون إنّ التحقيق لم يجد أدلة تثبت الاتهامات بالاعتداء الجنسي.
وأدخلت عمليّة تثبيت كافانو البلاد في انقسام سياسي حاد قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر سيسعى فيها ترامب والجمهوريون للاحتفاظ بالغالبيّة في الكونغرس.
يشار إلى أنه يجب أن تتم الموافقة على أي مرشح للمحكمة العليا من قبل مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو، حيث يحتفظ الجمهوريون بأغلبية 51 مقابل 49، ونائب الرئيس مايك بنس يمكن أن يدلي بصوته.