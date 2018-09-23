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الولايات المتحدة الأمريكية

متهمة كافانو تبدي استعدادها للإدلاء بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي

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متهمة كافانو تبدي استعدادها للإدلاء بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي

متهمة كافانو تبدي استعدادها للإدلاء بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي
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قالت المرأة التي تتهم مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة العليا القاضي بريت كافانو، إنها مستعدة للإدلاء بشهادتها في مجلس الشيوخ الأمريكي، حتى وإن لم يتم التفاوض بعد في تفاصيل انعقاد الجلسة. وتريد اللجنة القضائية للمجلس سماع شهادة كريستين بليسي فورد، التي تؤكد أن بريت كافانو صديقها أنذاك كان في حالة سكر، وأنها تمكنت من الفرار بعد ان حاصرها في إحدى الغرف محاولا نزع ثيابها بالقوة، خلال سهرة قدمت فيها المشروبات الكحولية بإفراط، بين مراهقين، وذلك في بداية الثمانينات.

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كما تعتزم اللجنة الاستماع إلى القاضي كافانو إزاء هذه الادعاءات، التي يرفضها بالكامل. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن محاميات فورد أشاروا بوضوح إلى أن مولتهن مستعدة للإدلاء بشهادتها، ولكنهن لم يقترحن روزنامة محددة للجلسة المفترضة، التي لم تحدد صيغها بعد، وإنما عرضن بكل بساطة استئناف النقاشات.

وكان رئيس اللجنة الجمهورية تشوك غراسلي وجه قبل يوم امس الجمعة تنبيها جديدا يلزم فورد بالإدلاء بشهادتها يوم الأربعاء، مهددا في حال رفضهان بتنظيم تصويت بشأن تثبيت كافانو، دون الاستماع إلى شهادتها.

ولا ترغب فورد، التي تعمل اليوم أستاذة لعلم النفس في جامعة كاليفورنيا، أن يتم الاستماع إليها قبل يوم الخميس، وتفضل امكانية استدعاء شاهد لحظة وقوع الاعتداء، عندما كان عمرها 15 سنة، فيما كان عمر كافانو 17 سنة.

وكانت فورد تلقت تهديدات بالقتل بعد الحديث عن واقعة الاعتداء بحسب نيويورك تايمز، ما دفعها إلى اللجوء إلى خدمات إحدى الشركات الأمنية.

وتقول فورد وفق رواية زوجها، إن إثارة وسائل الإعلام تعيين ترامب لكافانو أثار في نفسها الماضي الأليم، وأنها لم تهضم ذلك، مبينة أنه إذا تم تعيينه فعلا، فإنها ستنتقل إلى بلد آخر لتعيش فيه.