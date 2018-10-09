إن كانت لديك 15 دقيقة راحة.. أركض بدل المسارعة للاسترخاء

إذا كانت لديك 15 دقيقة من الفراغ، فلا تحاول أن تجلس وتسترخي، بل عليك أن تهرول فيها، هذا ما جاءت به دراسة جديدة، حيث ستشعر بالنشاط والحيوية أكثر مما ستحصل عليه في حال استرخيت، وهو ما سيرفع من معنوياتك، وسيجعل تفكيرك أكثر نجاعة.

فالتمارين الخفيفة والسريعة تعمل على تعزيز الوظائف المعرفية أكثر من الاسترخاء خلال نفس القدر من الوقت، فالحركة تحسن المزاج، وتجعل الناس أكثر نشاطا، من البقاء جالسين، بحسب أخصاء نفسيين من جامعة ريمس شامبان آردن في فرنسا.

الدراسة التي ستنشر في عدد تشرين الثاني / نوفمبر المقبل من مجلة آكتا بيسكولوجيكا، تذكر بأن فترات التمارين المكثفة والسريعة تحسن كفاءة بعض العمليات المعرفية، من خلال زيادة الطاقة".

ويركز البحث على علاقة الطاقة والمزاج والمعرفة وترابطهم، وبحسب الباحثين، فإنه لم تُجرى دراسات حتى الآن تتناول ارتباط الاستجابات العاطفية بعد ممارسة الرياضة، أو حتى تأثير هذه التمارين على الوظيفة المعرفية.