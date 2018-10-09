استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسم تنصيب وأداء مرشح للمحكمة العليا القاضي بريت كافانو اليمين الدستورية في البيت الأبيض، بعد أن صادق مجلس الشيوخ الأمريكي السبت على تعيينه، ليقدم اعتذار "الأمة" كما أسماه لبريت كافانو وعائلته للألم والمعاناة الكبيرين اللذين تحملها وعائلته" جراء الإتهامات بالتحرش الجنسي التي وجهت له من طرف ثلاثة سيدات.
ترامب يعتذر "نيابة عن الأمة الأمريكية" للقاضي بريت كافانو
ترامب يعتذر "نيابة عن الأمة الأمريكية" للقاضي بريت كافانو
وقال الرئيس الأمريكي في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة "أود أن أبدأ هذه الليلة بشكل مختلف عن أي حدث آخر بهذا الحجم. باسم أمتنا، أريد أن أعتذر لبريت وعائلة كافانو بأكملها عن الألم والمعاناة الرهيبين اللذين اضطرت لتحملهما. من يقوم بخدمة بلدنا يستحق تقييمًا نزيهًا وكريمًا، وليس حملة تدمير سياسي وشخصي قائمة على الكذب والخداع. وما حدث لعائلة كافانا ينتهك كل مبادئ النزاهة والاحترام. في بلدنا يجب أن يكون أي شخص، رجلا كان أم امرأة، بريئا ما لم تثبت إدانته".
القاضي البالغ من العمر 53 عاماً أدى اليمين الدستورية في البيت الأبيض أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أسابيع من الجدل الذي ميز هذا الإختيار بسبب اتهام ثلاثة سيدات القاضي بارتكاب اعتداءات جنسية.
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وانتقد الديموقراطيون بشدة مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين كافانو على كعضو في المحكمة العليا في البلاد فيما وعد القاضي في خطابه بأن يكون "عادلاً" في عمله في أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة.
وقال كافانو "المحكمة العليا هي هيئة قضائية وليست هيئة حزبية أو سياسية". وتابع بقوله "المحكمة العليا هي فريق مؤلف من تسعة قضاة. وسأعمل بشكل جماعي مع هذا الفريق".
وصادق مجلس الشيوخ على تعيين كافانو عضوا في المحكمة العليا السبت بموافقة 50 عضوا ومعارضة 48.