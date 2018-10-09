هذه هي أخر صور للصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي قبل اختفائه.
شاهد: صورة مسربة لجمال خاشقجي خلال دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول
شاهد: صورة مسربة لجمال خاشقجي خلال دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول
وحسب ما نقلته "واشنطن بوست" فإن الصورة قد زودها بها شخص مقرّب من التحقيق، وهي مأخوذة عن تسجيلات كاميرا مراقبة تلفزيونية.
وتظهر الصورة كما يتضح منها آخر ثوان معروفة للكاتب السعودي جمال خاشقجي أثناء صعوده الدرج على عتبة مدخل القنصلية، في إسطنبول، لينجز أوراقاً تخص حالته المدنية.
وكانت الساعة تشير تحديداً إلى الواحدة والربع من ظهر يوم السبت الثاني من تشرين أول (أكتوبر) 2018.
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ولا يزال لغز اختفاء الصحفي السعودي يثير الجدل، واهتمام المتابعين، من أفراد ومنظمات ودول.
في اتصال أجرته يورونيوز مع رئيس جمعية الإعلاميين العرب والأتراك في إسطنبول، قال توران قيشلقجي إن كاميرات المراقبة التابعة للشرطة التركية أظهرت دخول الصحافي السعودي إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، ولكنها لم تظهر خروجه من المبنى.