دخل محققو الشرطة التركية القنصلية السعودية في اسطنبول مساء الاثنين، بعد أسبوعين من اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
اختفاء جمال خاشقجي: الشرطة التركية تدخل القنصلية السعودية في اسطنبول
اختفاء جمال خاشقجي: الشرطة التركية تدخل القنصلية السعودية في اسطنبول
وكان مصدر دبلوماسي تركي ذكر في وقت سابق أن فريق تحقيق تركياً سعودياً مشتركاً سيقوم بتفتيش مبنى القنصلية، وهي آخر مكان شوهد فيه خاشقجي قبل اختفائه في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
ويقول مسؤولون أتراك حسب ما تنقل بعض وسائل الإعلام إن السلطات تعتقد بأنه قُتل في القنصلية وبأن جثته نقلت منها. فيما تنفي السعودية بشدة قتل خاشقجي.
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وكانت الشرطة التركية اتخذت تدابير أمنية مشددة في محيط القنصلية السعودية في إسطنبول، تمهيداً لوصول الوفد التركي إلى المبنى لإجراء تفتيش بداخله، كما قامت بإبعاد الصحفيين المحليين والأجانب المنتظرين أمام مبنى القنصلية إلى ما بعد الشريط الأمني وسط توقعات بأن التدابير ستستمر إلى حين انتهاء الوفدين التركي والسعودي من التحقيقات داخل مبنى القنصلية.