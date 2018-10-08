يوم كانت إيفانكا ترامب "معبودة" دوقة ساكس في عالم الموضة والأزياء

لطالما اتخذت ميغان ماركل، دوقة ساكس، من إيفانكا ترامب مثلا أعلى و"معبودة" في الموضة، قبل أن يدخل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سباق الرئاسيات، بحسب كاتب ملكي.

أندرو مورتون، مؤلف كتاب "ميغان: أميرة هوليوودية"، قال في كتابه: "قبل أن يدخل دونالد ترامب سباق الرئاسيات، كانت إحدى معبودات (ميغان) هي إيفانكا ترامب سيدة الأعمال التي كانت تمتلك علامتها التجارية الخاصة بها في عالم المجوهرات والأزياء" بحسب ما نقل موقع "إكسبرس".

"سعادة غامرة"

كما تحدث مورتون عن "السعادة الغامرة" التي شعرت بها ماركل "عندما وافقت إيفانكا على ملء استبيانها البسيط لـتيج توك"، وأردف: "وأكثر إثارة عندما قبلت (إيفانكا) دعوتها لتناول العشاء في المرة التالية التي كانت فيها ميغان في نيويورك".