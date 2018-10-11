صورتان من شاشة هاتف أحد أصدقاء خاشقجي تظهران أنه لم يقرأ رسائله بعد دخول القنصلية السعودية

تفحص الصحفي السعودي المختفي، جمال خاشقجي، هاتفه المحمول قبيل دخوله مبنى القنصلية السعودية، في الثاني من تشرين الثاني/أكتوبر، لكنه لم يقرأ الرسائل المرسلة إليه بعد دقائق، بحسب ما تظهر صور نشرتها "إن بي سي نيوز".
وتظهر اللقطات صورا لشاشة أحد أصدقاء خاشقجي، إذ أرسل له رسالة عبر "واتساب" بعيد دخوله القنصلية، لكن الصحفي لم يقرأ تلك الرسائل، الأمر الذي يقدم مزيدا من الأدلة على أنه لم يغادر، كما تقول الحكومة السعودية.
خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، قالت إنه ترك هاتفا محمولا معها قبل دخول القنصلية. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا هو نفس الهاتف المحمول الذي تم إرسال الرسائل غير المقروءة إليه.
وذكرت تقارير في وكالات أنباء أجنبية أن خاشقجي ترك هاتفا خليويا مع خطيبه، لكنه حمل آخرا إلى القنصلية، وقال شخص قريب من عائلة خاشقجي لشبكة "إن بي سي نيوز" أن ذلك محتمل بالفعل.
وتظهر الصور التي نشرتها "إن بي سي نيوز" أن أحد أصدقائه أرسل له روابط مقالات عن السعودية، لكن المؤشرين اللذين يظهران قراءة الشخص لرسائله من عدمها بقيتا رماديتين، فيما تتحولان إلى اللون الأزرق حال فتح الرسائل.
كما تظهر الصور أن خاشقجي كان قد فتح رسالة سابقة من نفس الشخص في لاساعة 10:25 ليلا بتوقيت اسطنبول.
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ميزة أخرى على "واتساب" تظهر آخرة مرة استخدما فيها الشخص التطبيق، في حالة خاشقجي، كانت عند الساعة 01:06 ظهرا، بتوقيت اسطنبول، أي قبل ثمان دقائق من دخوله إلى القنصلية.
وعند الساعة 01:24، أي بعد دخوله بعشر دقائق، تلقى خاشقجي رسالة، بحسب ما تظهر الصور، أي أن هاتفه كان يعمل وقتذاك.
وتأتي هذه الصور في وقت لا تزال التحقيقات التركية جارية حول اختفائه، بالإضافة إلى إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، إن بلاده تشترك في التحقيقات، وأن ثمة نتائج ستعلن قريبا.