اخترقت حافلة مدرسية في فلوريدا سياج منزل لتهوي في حوض سباحة، ولم يصب أحد ممن كانوا على متنها.
شاهد: حافلة مدرسية في فلوريدا تستحم في بركة سباحة منزلية
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شاهد: حافلة مدرسية في فلوريدا تستحم في بركة سباحة منزلية
وذكرت صحيفة "أورلاندو سينتينيل" أن تسعة طلاب وسائق كانوا على متن الحافلة صباح الجمعة عندما ظهرت سيارة فجأة أمام الحافلة.
وبحسب ملازم في شرطة فلوريدا للطرق السريعة فإن سائق الحافلة انحرف لتجنب السيارة، لكنه لم يفلح.
واجتازت الحافلة فناء المنزل وغاص الجزء الأمامي منها في البركة في حين بقي الجزء الخلفي يترنح على الحافة.
وتعرض سائق السيارة لإصابات طفيفة.
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