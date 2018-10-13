مسعفون: مقتل عشرة مدنيين في ضربات جوية في محافظة الحديدة باليمن

قال مسعفون ووسائل إعلام تابعة للحوثيين إن ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية قتلت عشرة مدنيين في محافظة الحديدة اليمنية يوم السبت.
وقالت مصادر طبية لرويترز إن المدنيين قتلوا عندما أصابت ضربات جوية نقطة تفتيش تابعة للحوثيين في بلدة جبل راس لدى مرور حافلة عبرها.
وأضافوا أن ثمانية أفراد من عائلة واحدة كانوا بين القتلى.
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وقال تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين إن 17 قتلوا فيما أصيب كثيرون وهم في حالة حرجة.
وقال متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية إنهم يتعاملون مع هذا التقرير بمنتهى الجدية وسيتم التحقيق فيه بالكامل مثل كل التقارير المشابهة مشيرا إلى أنه ليس من المناسب التعليق على الأمر قبل التحقيق.
وتدخل التحالف بقيادة السعودية في الحرب في اليمن في 2015 لإعادة السلطة إلى الحكومة المعترف بها دوليا. ونفذ التحالف آلاف الضربات الجوية التي تستهدف الحوثيين المتحالفين مع إيران لكن الضربات أسقطت قتلى من المدنيين. وتنفي الرياض استهداف المدنيين عمدا.
وتسببت الحرب في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت أكثر من مليونين ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة.