الكوليرا تتفشى مجددا في اليمن: 10 آلاف حالة كل أسبوع بحسب الأمم المتحدة

وباء الكوليرا في اليمن مأساة لا تنتهي..

بيانات من منظمة الصحة العالمية أظهرت يوم الثلاثاء تسارع مجدد لتفشي مرض الكوليرا في اليمن بحيث يتم حاليا الإبلاغ عن عشرة آلاف حالة اشتباه بالإصابة أسبوعيا.

ويزيد هذا مثلين عن متوسط معدل الإصابة خلال أول ثمانية أشهر من العام عندما تم تسجيل 154527 حالة إصابة في كل أنحاء اليمن مع وفاة 196 شخصا. ويمكن لمرض الكوليرا أن يودي بحياة أي طفل في غضون ساعات إذا لم يحصل على علاج. وقال طارق جاسريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن الاشتباه بإصابة 185160 شخصا بالكوليرا حتى سبتمبر- أيلول.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) قالت إن نحو 1.8 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض. ويشمل ذلك نحو 400 ألف شخص حياتهم معرضة للخطر بسبب سوء التغذية الحاد.

وقال جاسريفيتش إنه منذ ظهور وباء الكوليرا في اليمن في أبريل - نيسان 2017 تم الإبلاغ عن 1.2 مليون حالة اشتباه للإصابة بالمرض مع وفاة 2515 شخصا. وأضاف أيضا ’’لمسنا تزايد عدد حالات الكوليرا في اليمن منذ يونيو- حزيران. هذه الزيادة أصبحت أكبر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.‘‘