بعد الزلزال وتسونامي اللذين ضربا إندونيسيا الأسبوع الماضي، تسببت السيول والانهيارات الاأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في مقتل 21 شخصا على الأقل من بينهم 11 تلميذا وخلفت 15 مفقودا ودمرت مئات المنازل.
بعد الزلزال وتسونامي... إندونيسيا تتعرض للسيول والفيضانات
بعد الزلزال وتسونامي... إندونيسيا تتعرض للسيول والفيضانات
وأعلنت مصالح الإغاثة عن تضرر 500 منزل في إقليمي سومطرة الشمالية وسومطرة الغربية غمرتها مياه السيول وجرفت أخرى. كما دمرت الفيضانات ثلاثة جسور معلقة.
وقال المتحدث باسم هيئة الإغاثة من الكوارثسوتوبو بورو نوجروهو "عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ لا تزال جارية... لكن القرى المتضررة تقع في مناطق جبلية والوصول إليها صعب بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق".
وقتل 11 تلميذا في مدرسة إسلامية تقع بإحدى القرى في إقليم سومطرة الشمالية بسبب انهيار جدار بعد فيضان نهر قريب. وقال سوتوبو "الضحايا دفنوا تحت الأوحال والأنقاض". كما عثرت فرق الإنقاذ على جثتي شخصين جرف النهر سيارتيهما أثناء فيضانه.
وقتل أربعة آخرون في انهيارات أرضية في مدينة سيبولجا في سومطرة الشمالية بينما أودت السيول في سومطرة الغربية بحياة أربعة أشخاص بينهم طفلان.
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