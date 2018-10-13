الأرجنتينية بولا باريتو أفضل لاعبة في أول أيام جائزة كانكون الكبرى للجيدو

تميز اليوم الأول من جائزة كانكون الكبرى للجيدو بالمكسيك بتألق الأرجنتينية باولا باريتو، حيث أذهلت الجميع بالمستوى القوي الذي ظهرت به، بعدما كانت أفضل رياضية في هذا اليوم.

الأرجنتينية التي سبق لها الحصول على اللقب العالمي في 2015 والميدالية الذهبية خلال الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في ريو دي جانيرو في 2016 تمكنت من الفوز في المنازلة النهائية على البرتغالية كاتارينا كوستا في وزن أقل من 48 كيلوغراما بعد تسجيلها لحركة وازاري مرتين.

باولا باريتو أعربت عن فرحتها بعد التتويج قائلة: " أنا سعيدة جدا بهذا الفوز، لأنني أعتبره كأول مرحلة للتصفيات الأولمبية القادمة، وبالتالي فإن هذا الإنجاز يعتبر أمرا رائعا بالنسبة لي، وسعادتي كانت أكبر لأنني أتقاسم دور البطلة التي يحتذى بها في بوينس آيرس إلى جانب إلياس إلياديس الذي هو بطل كبير. مشاركتي مع جميع الشباب أمر أفتخر به كثيرا ويجعلني سعيدة".