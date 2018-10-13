الأرجنتينية بولا باريتو أفضل لاعبة في أول أيام جائزة كانكون الكبرى للجيدو

تميز اليوم الأول من جائزة كانكون الكبرى للجيدو بالمكسيك بتألق الأرجنتينية باولا باريتو، حيث أذهلت الجميع بالمستوى القوي الذي ظهرت به، بعدما كانت أفضل رياضية في هذا اليوم.
الأرجنتينية التي سبق لها الحصول على اللقب العالمي في 2015 والميدالية الذهبية خلال الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في ريو دي جانيرو في 2016 تمكنت من الفوز في المنازلة النهائية على البرتغالية كاتارينا كوستا في وزن أقل من 48 كيلوغراما بعد تسجيلها لحركة وازاري مرتين.
باولا باريتو أعربت عن فرحتها بعد التتويج قائلة: " أنا سعيدة جدا بهذا الفوز، لأنني أعتبره كأول مرحلة للتصفيات الأولمبية القادمة، وبالتالي فإن هذا الإنجاز يعتبر أمرا رائعا بالنسبة لي، وسعادتي كانت أكبر لأنني أتقاسم دور البطلة التي يحتذى بها في بوينس آيرس إلى جانب إلياس إلياديس الذي هو بطل كبير. مشاركتي مع جميع الشباب أمر أفتخر به كثيرا ويجعلني سعيدة".
أفضل رياضي
من جانبه الهولندي تورنيكي تساكادويا كان أفضل مشارك في هذه الجولة، حيث أحرز أول ميدالية ذهبية له خلال إحدى منافسات البطولة العالمية.
الهولندي بعدما كان الأقوى بدنيا وتكتيكيا تمكن من الإطاحة في النهائي وبشكل مذهل بالفرنسي لوكا مكايدز في وزن أقل من 60 كيلوغراما بواسطة حركة وازاري جميلة.
تساكادويا الذي لم يصدق أنه أحرز أول ميدالية ذهبية قال: "خصمي لم يكن سهلا وخلق لي الكثير من الصعوبات، لذلك حصلت على عقوبة شيدو مرتين، لكنني بعد ذلك سجلت وازاري بعد أن أمسكت بحزامه ورمتيه أرضا، لم يخطر ببالي ولا لحظة أنني سأكون بطلا في هذا اليوم، إنه شعور رائع، لا أصدق بعد أنني أصبحت بطلا".
البرازيلية رافائيلا سيلفا، حاملة ذهبية بطولة العالم في 2013 والألعاب الأولمبية الصيفية في 2016 في وزن أقل من 57 كيلوغراما أحرزت المركز الأول بعد فوزها على الكندية كليمكيت.
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وفي وزن أقل من 66 كيلوغراما رجال المنازلة النهائية كانت روسية، حيث هزم آرام غريغوريان الحاصل على العديد من الميداليات الذهبية خلال منافسات بطولة العالم ميخائييل بولييايف بعد عمل أرضي جيد عن طريق آيبون.
وكانت حركة وازاري كافية للإسبانية أنا بيريز للإطاحة بالبولندية أغاتا برينش في وزن أقل من 52 كيلوغراما لاعتلاء منصة التتويج بعد الفوز بفضل وازاري.
فيما حالف الحظ الإكوادور في هذا اليوم بعد إحراز لينين بريسيادو أول ميدالية ذهبية لبلده في إحدى جولات البطولة العالمية، وبالتالي فإن 16 دولة مختلفة حصلت على ميداليات في أول أيام جائزة المكسيك، وهذا ما يعتبر علامة حقيقية على عالمية وشعبية هذه الرياضة.