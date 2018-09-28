الجيدو: اليابان يحتل صدارة الترتيب في بطولة العالم بباكو

حظي المنتخب الياباني بتشجيعات كبيرة من قبل جماهيره التي كانت حاضرة لمساندته خلال منافسة الفرق لحساب ثامن وآخر أيام بطولة العالم للجيدو في العاصمة الآذرية باكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان من بين الشخصيات الرسمية التي كانت حاضرة للمشاركة في الحفل الختامي تمتع بالمستوى القوي للمنتخب الياباني الذي فاز بأغلب الميداليات الذهبية.
الياباني هاراساوا هيساييوشي هو من افتتح المنازلات، حيث واجه الفرنسي سيريل ماري حامل برونزية الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في 2016، وفاز عليه بعد دقيقتين فقط عن طريق يوشي ماتا منحته علامة وازاري.
من جانبها يوشيدا تسوكاسا حاملة الذهب خلال هذه البطولة أطاحت بريسيلا غنيتو صاحبة الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن في 2012.
صاحبة معدن البرونز الفرنسية ماري إيف غايي سمحت لمنتخب بلادها بالعودة في النتيجة بعد أن هزمت أونو يوك بواسطة حركة آيبون.
وفي فئة أقل من 90 كيلوغراما، كانت الميدالية الأكثر لمعانا من نصيب الياباني ميكاي شواشيرو على حساب الفرنسي أكسيل كليرجي.
حركة كو- سوتو- غاكي التي سجلها شواشيرو ومنحته علامة إيبون كانت كافية لإعلان اليابان فائزا بنتيجة عريضة بأربعة لواحد بعد سيطرتهم التامة على أغلب الاوزان خلال جميع أيام هذه المنافسة.
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رئيس الإتحاد الدولي للجيدو ماريوس فيزر هو من سلم الميداليات لهذه التشكيلة القوية التي تسيطرعلى هذه اللعبة والتي أثبتت قوتها على المستوى الفردي والجماعي.
يوشيدا تسوكاسا قالت بعد هذا التتويج المبهر لليابان: "لقد شاركت في المسابقة الفردية وتمكنت من الحصول على الميدالية الذهبية. وبعد الفوز بها كان هدفي هو التنافس من أجل الظفر بمعدن الذهب مع فريقي. لأنه كان مهما للغاية بالنسبة تكرار فوز عام 2017. ولهذا، أنا سعيد للغاية".
فيما أبهر الفريق الكوري الجميع بروحه الرياضية العالية، حيث ظهر كفريق موحد، ليس كفكرة بل كواقع على الحلبة وخارجها لأنه كان يحمل «بطاقة السلام البيضاء"، التي هي عبارة عن لفتة من التسامح والإدماج من خلال الرياضة.
ترابط هذا الفريق ظهر بوضوح خلال المنازلة من أجل الميدالية البرونزية التي جمعته بألمانيا، حيث سيطر على خصمه وفاز بنتيجة كبيرة أربعة لصفر أثناء هذا الموعد الرياضي العالمي الكبير.