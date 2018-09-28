الجيدو: اليابان يحتل صدارة الترتيب في بطولة العالم بباكو

حظي المنتخب الياباني بتشجيعات كبيرة من قبل جماهيره التي كانت حاضرة لمساندته خلال منافسة الفرق لحساب ثامن وآخر أيام بطولة العالم للجيدو في العاصمة الآذرية باكو.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان من بين الشخصيات الرسمية التي كانت حاضرة للمشاركة في الحفل الختامي تمتع بالمستوى القوي للمنتخب الياباني الذي فاز بأغلب الميداليات الذهبية.

الياباني هاراساوا هيساييوشي هو من افتتح المنازلات، حيث واجه الفرنسي سيريل ماري حامل برونزية الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في 2016، وفاز عليه بعد دقيقتين فقط عن طريق يوشي ماتا منحته علامة وازاري.