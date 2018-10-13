انتخابات بلون الدم في أفغانستان فمن يدلي بصوته؟ تفجير انتحاري يخلف عشرات القتلى والجرحى

هجوم دموي على تجمع انتخابي في أفغانستان.
قال مسؤولون السبت إن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 في انفجار وقع بتجمع انتخابي لمرشحة في الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في أفغانستان في العشرين من الشهر الجاري.
وقال خليل آسر المتحدث باسم الشرطة في إقليم طخار في شمال شرق البلاد إن مواد ناسفة زُرعت في دراجة نارية قرب التجمع الانتخابي للمرشحة نظيفة يوسفي بك.
وقال آسر "حتى الآن تلقينا بلاغا عن 12 قتيلا و32 مصابا.. هناك مسؤولون أمنيون ومدنيون من بين القتلى والمصابين".
ولم تتبنى أية جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.
وكان حشد تجمع للاستماع للمرشحة إلا أن الشرطة ذكرت أنها لم تكن موجودة في المكان وقت وقوع الانفجار.
ونظيفة هي واحدة من بين 417 مرشحة تتنافسن على مقاعد برلمانية في أنحاء البلاد وهو أعلى رقم على الإطلاق رغم وقوع هجمات انتحارية دموية على التجمعات والمكاتب الانتخابية بهدف إجبار الناخبين على مقاطعة التصويت.
ويتحدى المرشحون، نساء ورجالا، العنف والمعارضة من المحافظين في الحملة الانتخابية التي تعتبر اختبارا للمؤسسات الديمقراطية في البلد الذي مزقته الحرب.