قال مسؤولون أفغان إن انتحارياً فجر نفسه قرب مقر لجنة الانتخابات في العاصمة الأفغانية كابول يوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص.
مسؤول: انفجار قرب مقر لجنة الانتخابات في العاصمة الأفغانية كابول
مسؤول: انفجار قرب مقر لجنة الانتخابات في العاصمة الأفغانية كابول
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في كابول إن ما لا يقل عن أربعة مسؤولين من اللجنة المستقلة للانتخابات وشرطيين أصيبوا في الهجوم.
يأتي الهجوم في الوقت الذي بدأت فيه لجنة الانتخابات فرز الأصوات بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 33 إقليماً من أصل 34 إقليماً في أفغانستان.
وقال مسؤول من لجنة الانتخابات "فجر الانتحاري نفسه قرب سيارة أحد العاملين في اللجنة كانت متوقفة قرب نقطة تفتيش للشرطة".
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وكان الناخبون الأفغان قد أدلوا السبت 20 تشرين أول (أكتوبر) بأصواتهم في انتخابات برلمانية شابتها أجواء من العنف والترتيبات الأمنية المشددة.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين 8.8 مليون شخص، وتنافس فيها نحو 2450 مرشحاً على مقاعد المجلس الأدنى من البرلمان التي يبلغ عددها 250 مقعداً.