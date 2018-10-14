روحاني: واشنطن تسعى لقلب النظام في إيران وإدارة ترامب هي الأكثر عداء منذ قيام الثورة

إدارة ترامب هي أكثر الإدارات الأمريكية عداء لإيران منذ قيام الثورة الإسلامية بحسب طهران.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إيران وإن الإدارة الأمريكية الحالية هي الأكثر عداء للجمهورية الإسلامية منذ أربعة عقود.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية مع طهران وأعاد فرض عقوبات على إيران في أغسطس آب.