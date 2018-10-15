هل ستثأر الأسود الثلاثة من الماتادور الإسباني في دوري الأمم الأوروبية ؟

تنتظر المنتخب الإسباني لكرة القدم الإثنين مواجهة مثيرة وصعبة أمام نظيره الإنجليزي ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استبدالها بالمباريات الدولية الودية بداية من هذه السنة والمؤهلة لأصحاب المراكز الأولى إلى بطولة الأمم الأوروبية.
عشاق المستديرة سيكونون على موعد مع مباراة ساخنة وثأرية خاصة من جانب منتخب الأسود الثلاثة الذي تعادل سلبيا أمام كرواتيا في الجولة الثانية وخسر على أرضه "ملعب ويمبلي" وأمام عشاقه بهدفين لواحد أمام تشكيلة لويس أنريكي لحساب الجولة الثالثة
وفي الوقت الذي سيحاول فيه الماتادور الإسباني الذي خرج من أضيق الأبواب في مونديال روسيا بعد تلقيه للهزيمة في الدور ال 16 على يد الممثل المحلي والذي سيخوض مواجهة صعبة أمام كرواتيا في 15 أكتوبر/ تشرين الأول القادم لحساب دوري الأمم الأوربية استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ مدة، يطمح زملاء هاري كين لانتزاع نقاط ثمينة لتعزيز مكانتهم أوروبيا خاصة بعد احتلالهم للمركز الرابع خلال كأس العالم الأخيرة.
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من جانبه أكد غاريث ساوثغيت المدير الفني لإنجلترا أن مباراة فريقه التي تجري خارج القواعد على أرضية ملعب "بينتو فيامارين" بإشبيلية ستكون صعبة لذلك سيطلب من لاعبيه العمل جديا من أجل فرض السيطرة هجوميا والاستحواذ على الكرة وتحويلها لأهداف لاستكمال المشوار الإيجابي الذي بدأوه.
وعلى الطرف الآخر أكد لويس أنريكي مدرب لاروخا أنه يجب الدفاع جيدا من أجل جعل الخصم يحصل على أقل عدد من الركلات الحرة أو الركنية، لأنه يجب توخي الحذر من الهجمات المرتدة باعتبارها إحدى نقاط قوة إنجلترا واستفادت منها للغاية في مونديال روسيا.