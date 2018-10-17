بومبيو: أمريكا بحاجة لمعرفة الحقائق وراء اختفاء خاشقجي قبل أن تتمكن من إعداد رد مناسب

في إشارة إلى رد واشنطن المحتمل على نتائج التحقيق الجاري بشأن اختفاء الصحفي السعوددي المعارض جمال خاشقجي منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إنه على أمريكا أن تضع في اعتبارها العلاقات التجارية والحكومية المهمة مع السعودية لدى دراستها أي خطوات بعد معرفة الحقائق في قضية خاشقجي.
وعن مدى موقف الطرف السعودي بشأن التحقيق في اختفاء خاضجي، قال الوزير الأمريكي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح له في محادثات في أنقرة أن المسؤولين السعوديين يتعاونون مع التحقيق التركي في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال للصحفيين على متن طائرة أقلته من تركيا "لقد أوضح أن السعوديين تعاونوا مع التحقيق الذي تجريه تركيا وأنهم سيتبادلون المعلومات التي لديهم مع السعودية أيضا".وأضاف "حدث تأجيل لمرتين لكنهم واثقون تماما فيما يبدو من أن السعوديين سيسمحون لهم بفعل ما يريدون لإكمال تحقيقهم الشامل والمستفيض".