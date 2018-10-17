مئات المفقودين و27 قتيلا حصيلة ضحايا الإعصار مايكل في أربع ولايات

مشط فريق إنقاذ مناطق منكوبة من شمال غرب فلوريدا بحثا عن مئات المفقودين بعد قرابة أسبوع من الإعصار مايكل الذي سوى بلدات بالأرض في المنطقة وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا.

وقال ماثيو ماركيتي أحد مؤسسي منظمة الإنقاذ التطوعية (كراود سورس ريسكيو) التي يقع مقرها في هيوستون ولها مئات المتطوعين على الأرض إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى مع عودة خدمة الهاتف وتمهيد الطرق. وأضاف بأنهم لم يستطيعوا الاتصال بثلاثة من كل أربعة أشخاص حاولوا الاتصال بهم.