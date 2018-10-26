جريحان على الأقل في اشتباكات بين فصائل فلسطينية في لبنان

أكد مسؤولون أمنيون لبنانيون وقوع اشتباكات بين فصائل فلسطينية متنافسة في مخيم للاجئين في منطقة صيدا، جنوب لبنان ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل بجروح.
واندلعت الاشتباكات يوم الخميس في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان، وذلك بعد أسبوعين من اشتباكات عنيفة شهدها المخيم بين حركة "فتح" وجماعة "أنصار الله" الإسلامية. وأشارت مصادر أمنية إلى لجوء الطرفين إلى استخدام مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة خلال الاشتباكات.
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وكانت الاشتباكات قد اندلعت الاثنين الماضي بين المجموعتين، وأدت إلى مقتل عضوين من حركة فتح وإصابة أكثر من 20 آخرين قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وانتشرت قوات الجيش اللبناني في مداخل المخيم في إجراء احترازي لمنع وقوع احتكاكات بين المجموعتين المتنافستين.