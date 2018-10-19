تمكنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية، الإنتربول خلال غارات منسقة في 93 دولة من حجز أكثر من 55 طناً من المخدرات والأقراص المهلوسة بما فيها الكوكايين والهيروين وملايين أقراص الدواء المخدرة.
الأنتربول يحجز 55 طنا من المخدرات في حملة منسقة شملت 93 بلدا
الأنتربول يحجز 55 طنا من المخدرات في حملة منسقة شملت 93 بلدا
وكانت كميات الكوكايين مخبئة في عمود بخاري داخل محرك سفينة كانت على وشك مغادرة البرازيل متجهة إلى ساحل العاج. كما تمكنت ذات المصلحة في إطار هذه الغارة من اكتشاف مختبر داخل منزل يصنع أقراص مخدر الإكستاسي في هولندا وآخر في منطقة الشرق الأوسط يختص في صناعة حبوب الكبتاغون المعرفة كذلك بإسم فينيثايلين، التي تحظى بشعبية كبيرة.
وقالت منظمة الانتربول التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها إن 1300 شخص اعتقلوا خلال العملية التي أطلق عليها اسم ليونفيش والتي باشرتها المصلحة في الفترة ما بين 17 سبتمبر/ أيلول و8 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي مناطق في جنوب شرق آسيا، حجزت فرق المنظمة الدولية 18 مليون قرص من مادة يابا وهي مادة اصطناعية يطلق عليها أحيانا "عقار الجنون".
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