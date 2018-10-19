أثار مقطع فيديو يظهر شرطيا يطلق الرصاص على كلب ويقتله في فرنسا جدلا واسعا على وسائل التواصل الإجتماعي. الفيديو يظهر فرقة من الشرطة وهم يحاولون الاقتراب من كلب كان يجوب الطريق العام للسيطرة عليه من دون أن ينجحوا في ذلك، قبل ان يقوم أحدهم بإشهار مسدسه على الكلب وإطلاق النار عليه.
شاهد: شرطي يقتل كلبا بالرصاص يثير الجدل في فرنسا
شاهد: شرطي يقتل كلبا بالرصاص يثير الجدل في فرنسا
الطلقة أصابت الكلب وأردته جريحا وبالرغم من الإصابة فر الكلب وهو ينبح من الألم. وبدأ الشخص الذي صور الفيديو يصيح "هذا السلوك غير مقبول" وطالب الشرطي بقتله رحمة به عوض تركه يعاني من الإصابة والألم. وبعد لحظات سمع دوي ثلاث طلقات لقتل الكلب.
ووفقا لصحيفة محلية، الكلب من سلالة ستانفوردشاير الأمريكية من الفئة الثانية، وعليه تجبر الإجراءات الإدارية على ملاك هذه الكلاب تسجيلها لدى البلدية ووضع كمامة على أفواها.
ودافع عمدة بلدية ليسلي أبادو في منطقة إيزر ألان خورادو على تصرف الشرطي بقوله "الكلب حاول عض كلبا آخر. وعندما حاولت الشرطة القبض عليه لم تتمكن لأنه كان يعض العصا بإستمرار. كان الكلب عدوانيًا ، وكان يظهر أسنانه ما قاد الشرطي للحذر". وفي الوقت الذي فتحت فيه مصالح الدرك الوطني في فرنسا تحقيقا حول ما وصف بعملية "القتل على الطريقة الأمريكية" قرر عمدة البلدية متابعة الشخص الذي صور الفيديو قضائيا بتهمة إهانة ضباط شرطة والتشهيربه. كما أعلنت مصالح العناية بالحيوانات في فرنسا SPA أنها ستقدم شكوى "لإيذاء متعمد لحيوان".
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