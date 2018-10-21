قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الثلاثاء. أضاف أردوغان في كلمة باسطنبول الأحد "سأدلي ببياني عن هذه القضية يوم الثلاثاء خلال اجتماع الحزب".
إردوغان يعلن الثلاثاء تفاصيل مقتل خاشقجي بطريقة مختلفة ويقدم الحقيقة كاملة
إردوغان يعلن الثلاثاء تفاصيل مقتل خاشقجي بطريقة مختلفة ويقدم الحقيقة كاملة
ففي وقت سابق قال عضو بارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن بلاده لن تسمح بأي حجب للحقائق بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول محذرا من أن العواقب قد تكون "وخيمة".
وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الحزب لوسائل الإعلام "إذا كانت الواقعة قد حدثت كما قيل عنها في أنحاء العالم.. فليس هناك سبيل للمسؤولين السعوديين للتستر على ذلك بالقول إن فريقا من السعودية جاء ثم قتله اثنان أو ثلاثة منهم". وتابع "ارتكاب جريمة في قنصلية لا يمكن أن يتم دون علم مسؤولين كبار في تلك الدولة. إذا كانت تلك الجريمة قد نفذت بالفعل كما قيل.. وإذا أشارت الأدلة فعلا لتلك النتيجة.. سيكون الوضع مروعا ويجب أن يكون لذلك عواقب قانونية خطيرة جدا".
ومع مواجهة السعودية شكوكا دولية متزايدة في روايتها كشف مسؤول سعودي كبير عن رواية جديدة بشأن وفاة الصحفي قال فيها إن فريقا من 15 سعوديا أرسلوا للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، هددوا بتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه في شجار عندما قاوم. ثم ارتدى أحد أفراد الفريق ملابس خاشقجي ليبدو الأمر وكأنه غادر القنصلية.
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