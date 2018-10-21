الملف الكامل لاختفاء خاشقجي.. منذ اليوم الأول لدخوله القنصلية حتى إعتراف السعودية بمقتله

أدناه أبرز الأحداث المتعلّقة بهذه القضية منذ تاريخ اليوم وعودة إلى تاريخ اختفاء الراحل جمال خاشقجي، في الثاني من تشرين الثاني (أكتوبر) 2018.

المكان: إسطنبول، الرياض، واشنطن والعالم بأسره

دخل الكاتب والصحفي السعودي المعروف، جمال خاشقجي ، يوم الثلاثاء الثاني من أكتوبر 2018 لقنصلية بلده بمدينة إسطنبول التركية بعد ان أوصدت في وجهه أبواب سفارة بلده في واشنطن وطلب منه الذهاب إلى تركيا، لم يكن "المواطن" يعلم الغيب، فلو علمه لما مسه السوء، دخل القنصلية بنية إتمام وثائق ليدخل القفص الذهبي ويتزوج بخطيبته التركية، لكن كاميرات القنصلية لم تسجل خروجه، إختفى الرجل في غياهب الجب، وسرعان ما أجج غيابه غضبا عالميا انتهى بإقرار السعودية بوفاته داخل قنصليتها في إسطنبول.

21 أكتوبر - تشرين الأول

اسطنبول تقرر وضع حماية على خطيبة خاشقجي

قالت ومالة الأناضول التركية إن ولاية إسطنبول قررت الأحد توفير حماية لخديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ولم تعلن مصالح الولاية عن أسباب هذا القرار.

ميركل: لا أسلحة للرياض مع وجود تساؤلات بشأن خاشقجي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأحد إن ألمانيا لن تصدر أسلحة للسعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير الصحفي جمال خاشقجي. وأشرات ميركل "أولا، ندين هذا العمل بأشد العبارات. ثانيا، هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث. نحن بعيدون عن استجلاء ما حدث ومحاسبة المسؤولين... فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، لا يمكن أن تتم في الظروف الحالية".

رئيس بنك إم يو إف جي أكبر بنوك اليابان يقرر عدم المشاركة في مؤتمر الاستثمار بالرياض

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريحات لشبكة فوكس نيوز:

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول كان "خطأ كبيرا وجسيما" ووعد أسرته بمعاقبة المسؤولين. وأضاف الجبير في مقابلة مع فوكس نيوز "هذا خطأ فظيع. هذه مأساة مروعة. نقدم تعازينا لهم. نشعر بألمهم... للأسف ارتكب خطأ كبير وجسيم وأؤكد لهم أن المسؤولين سيحاسبون على هذا".. وتابع المسؤول السعودي بقوله إن التقارير المتضاربة عن خروج خاشقجي من القنصلية في تركيا أدى لإجراء التحقيق السعودي.

وزير الخزانة الأمريكي: تفسير السعودية لمقتل خاشقجي "غير كاف"

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأحد إن التفسير السعودي لمقتل الصحفي جمال خاشقجي "خطوة أولى جيدة لكنها غير كافية"، مضيفا أن من السابق لأوانه مناقشة أي عقوبات على الرياض بسبب هذا الحادث. وتصريحات منوتشين هي أحدث تعليق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهدف على ما يبدو إلى التنديد بقتل أثار غضبا عالميا مع حماية العلاقات مع أكبر مصدر للنفط في العالم.

كندا: تفسيرات السعودية بشأن مقتل خاشقجي "تفتقر إلى المصداقية"

قالت كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية إن تفسيرات السعودية بشأن وفاة الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول "تفتقر إلى المصداقية". كانت تغريدات فريلاند بشأن حقوق الإنسان قد تسببت في أزمة دبلوماسية مع السعودية في وقت سابق من هذا العام.

وقالت فريلاند في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت "التفسيرات المقدمة حتى الآن تفتقر إلى الاتساق والمصداقية"، مضيفة أن من الضروري تقديم "تفسير واضح ودقيق" لملابسات وفاة خاشقجي. وقالت "ينبغي محاسبة المسؤولين عن القتل وتقديمهم للعدالة".

وجمدت السعودية في أغسطس/ آب علاقاتها مع كندا التي طالبتها بإطلاق سراح ناشطين في مجال حقوق الإنسان مسجونين في المملكة.

أردوغان يكشف عن تفاصيل قضية خاشقجي الثلاثاء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الثلاثاء. وأضاف أردوغان في كلمة باسطنبول الأحد "سأدلي ببياني عن هذه القضية يوم الثلاثاء خلال اجتماع الحزب".

السيناتور الجمهوري بوب كوركر: ولي العهد محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر في تصريح لشبكة سي إن أن الأمريكية أنه يعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤول عن عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس أنه لا أصدق التفسير الذي قدمته السعودية حول مقتل خاشقجي ويعتقد أن لا أحد يثق به، لأن التقارير الاستخباراتية التي اطلعت عليها تثبت أن محمد بن سلمان يقف وراء عملية قتل خاشقجي. وتابع السيناتور الجمهوري بقوله إن أظهرت التحقيقات أن ولي العهد السعودي مسؤول عن قتل خاشقجي فهذا تجاوز للحدود.

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب السعودية بكشف حقائق تدعم روايتها بشأن خاشقجي

قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك يوم الأحد إن السعودية بحاجة إلى تقديم حقائق تدعم روايتها لما حدث للصحفي جمال خاشقجي لتكون مقنعة. وورد في البيان "لا شيء يمكن أن يبرر هذا القتل وندين ذلك بأشد العبارات الممكنة". وتابع "لا تزال هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث بالضبط... أبعد من الفرضيات التي أثارها التحقيق السعودي حتى الآن، التي تحتاج إلى حقائق تدعمها لتكون مقنعة".

مسؤول حكومي سعودي، طلب عدم ذكر اسمه، قال لرويترز إن خاشقجي مات إثر شجار وقع بينه وبين أعضاء فريق مكون من 15 سعودياً أُرسلوا لإسطنبول بهدف إعادته إلى المملكة.

المسؤول قال إن أفراد الفريق هددوا خاشقجي بالتخدير والخطف إن لم يوافق على العودة إلى السعودية ثم قتلوه عندما قاوم ورفض.

وأضاف بأن أحد أعضاء الفريق قام بارتداء ملابس خاشقجي والخروج ليبدو وكأن الكاتب المعارض غادر القنصلية.

وقال المسؤول إن تضارب الروايات السعودية بشأن خاشقجي جاء نتيجة معلومات داخلية خاطئة مما دفع السلطات السعودية "لفتح تحقيق داخلي والتوقف عن الإدلاء بتصريحات" وذلك بعد التأكد من عدم صحة المعلومات الأولى.

وكالة: سلطنة عمان ترحب بإجراءات السعودية في قضية خاشقجي

20 أكتوبر - تشرين الأول

استياء دولي من اعترافات السعودية:

الإتحاد الأوروبي:

قالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم السبت إن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مزعجة للغاية ودعت إلى إجراء تحقيق واف وشفاف ويتسم بالمصداقية.

وأضافت موجيريني في بيان "ملابسات مقتل خاشقجي مزعجة للغاية بما يشمل الانتهاك السافر لاتفاقية فيينا عام 1963 بشأن العلاقات القنصلية...".

دونالد ترامب:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه ليس راضيا عن التفسير الذي قدمته السعودية للملابسات المحيطة بمقتل الصحفي والمنتقد للحكومة جمال خاشقجي في اسطنبول. وقال ترامب للصحفيين في نيفادا إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ربما لم يكن على علم بمقتل الصحفي.

ألمانيا:

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل السبت رفضها لتفسير السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وقالت ميركل في مؤتمر إقليمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، "لم يتم توضيح الأحداث، وبالطبع نطالب بتفسير".

كما قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إن بلاده يجب ألا توافق على مبيعات أسلحة للسعودية لحين اكتمال التحقيقات في الملابسات المحيطة بوفاة الصحفي جمال خاشقجي. وأضاف ماس في حديث للتلفزيون الألماني أنه لا يوجد ما يدعو للموافقة على المبيعات بينما لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث لخاشقجي في تراجع واضح عن قرار صدر الشهر الماضي بالموافقة على مبيعات أنظمة مدفعية للرياض.

إسبانيا:

قالت الحكومة الإسبانية السبت إنها "مستاءة" من المعلومات الواردة من الرياض عن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وأضافت في بيان "الحكومة الإسبانية مستاءة من التقارير الأولية من الادعاء السعودي بشأن موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول وتقدم خالص تعازيها لأسرته". وأيد البيان دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإجراء تحقيق شامل وشفاف من أجل محاسبة المسؤولين عن تلك الواقعة التي أثارت ضجة عالمية.

أستراليا

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية عدم مشاركة أي من مسؤوليها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار "“دافوس الصحراء" المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل في العاصمة السعودية الرياض بعد الإعلان الرسمي على مقتل خاشقجي.

وورد في بيان وزيرة الخارجية ماريز باين بحسب شبكة "سي بي سي" الأسترالية أن "الحكومة الأسترالية قررت أنه لم يعد مناسبا حضور قمة في السعودية في ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

بريطانيا

قالت بريطانيا إنها تبحث "الخطوات المقبلة" بعد أن اعترفت السعودية لأول مرة بأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي توفي في قنصليتها في اسطنبول. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "نقدم تعازينا لأسرة جمال خاشقجي بعد هذا التأكيد لوفاته. ندرس التقرير السعودي وخطواتنا المقبلة... كما قال وزير الخارجية "هذا عمل مروع يجب محاسبة جميع المسؤولين عنه".

منظمة العفو الدولية تطالب بتحقيق

قالت منظمة العفو الدولية السبت إن التفسير السعودي لوفاة الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول يبدو تسترا على "عملية اغتيال مروعة" وحثت الأمم المتحدة على إجراء تحقيق مستقل في القضية. وقالت سماح حديد مديرة حملات منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط في بيان "نتائج التحقيق التي أصدرتها السلطات السعودية وتزعم أن خاشقجي توفي إثر "مشاجرة" داخل القنصلية ليست جديرة بالثقة وتشكل تدهورا جديدا لسجل حقوق الإنسان في السعودية".

وطالبت السلطات السعودية بتقديم جثة خاشقجي ليتسنى لخبراء البحث الجنائي المستقلين إجراء تشريح لها. وأضافت أن على الأمم المتحدة أيضا التحقيق في وفاته.

وقالت حديد "إجراء تحقيق مستقل هو الضمان الوحيد ضد ما يبدو بشكل متزايد أنه تستر سعودي على ملابسات مقتل خاشقجي وضد أي محاولات من حكومات أخرى لتجاهل القضية للحفاظ على صفقات الأسلحة المربحة وعلاقات الأعمال الأخرى مع الرياض".

مسؤول تركي رفيع: الحمض النووي لخاشقجي يمكن الحصول عليه في داخل تركيا ولا حاجة لطلبه من المملكة العربية السعودية حاليا.

المحققون الأتراك يفحصون تسجيلات حركة مرور كل مركبة دخلت وخرجت من القنصلية السعودية في إسطنبول/ رويترز.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش يطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات مقتل خاشقجي.

منظمة مراسلون بلا حدود تطالب بضغط دولي على السعودية

الحكومة البريطانية تقول إنها تدرس خطواتها المقبلة بعد اعتراف السعودية بوفاة خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول.

رئيس وزراء هولندا مارك روته يدعو إلى مزيد من التحقيقات في قضية خاشقجي لاعتقاده أن الأمر غامض كيف مات خاشقجي ومن المسؤول؟

دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر أيدوا قرارات العاهل السعودي والأوامر الملكية التي أعقبت اعتراف المملكة بوفاة جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول، ووصف مصر الأوامر الملكية بالشجاعة والحاسمة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بيان التفسير الذي أعلنته السعودية بشأن كيفية وفاة الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول موثوق به، ويضيف بأن الإعلان السعودي "خطوة أولى جيدة".

كذلك أضاف ترامب بأن هناك أطرافاً ثالثة شاركت في التحقيقات حول اختفاء ومقتل خاشقجي كما أكد أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

البيت الأبيض يعلن أنه سيضغط من أجل تحقيق العدالة في قضية خاشقجي

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز: "سيواصل البيت الأبيض متابعة التحقيقات الدولية في الحادث المأساوي عن كثب والدعوة لتحقيق العدالة بشكل ملائم وشفاف ويتفق مع كل الإجراءات القانونية".

أعضاء بالكونغرس الأمريكي يتشككون في رواية النائب العام السعودي بشأن مقتل خاشقجي خلال شجار مع أفراد قابلهم أثناء تواجده بالقنصلية السعودية في اسطنبول.

السيناتور الجمهوري لينزي غراهام المقرب من الرئيس ترامب عن الاعتراف السعودي: "القول بأنني متشكك في الرواية السعودية الجديدة سيكون من قبيل تبسيط الأمور".

وأبلغ السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال شبكة تلفزيون سي.إن.إن أن التفسير السعودي "يصعب تصديقه" ودعا إلى تحقيق دولي في ملابسات موت خاشقجي.

وقال متحدث رسمي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "اضطرب بشدة" إثر علمه بإعلان السعودية مقتل خاشقجي، كما طالب بتحقيق "فوري وشامل وشفاف" وحث على محاسبة جميع المتورطين في مقتل خاشقجي.

وقالت مقررة الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج القضاء إن الرواية السعودية بشأن وفاة خاشقجي "غير معقولة".

السعودية تعترف بوفاة خاشقجي إثر ما تقول إنه شجار وقع داخل قنصلية الرياض في اسطنبول.

أعلن النائب العام السعودي وفاة الصحفي المعارض جمال خاشقجي بحسب التحقيقات التي أُجريت وقال المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

الملك سلمان يأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة (وكالة الأنباء السعودية)

إعفاء كل من سعود القحطاني المستشار من منصبه بالديوان الملكي وإعفاء أحمد العسيري من منصبه في المخابرات العامة

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19 تشرين الأول (أكتوبر)

اتصال بين أردوغان والملك سلمان للتباحث وتبادل المعلومات بشأن التحقيق في قضية خاشقجي

نقلت وكالة الأناضول التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أجريا اتصالا هاتفيا شددا فيه على أهمية استمرار التعاون الكامل بين أنقرة والرياض في التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ترامب: ربما أعرف "الكثير بحلول يوم الاثنين" في قضية خاشقجي

ترامب: السعودية حليف مهم وإذا لم نبع منتجات للسعودية فسيضر هذا بالولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السعودية حليف مهم وأنه ينبغي وضع أهمية العلاقات الأمريكية السعودية في الحسبان لأننا إذا لم نبع منتجات للسعودية فسيضرهذا بالولايات المتحدة.

ترامب: الكونغرس سيشارك في تحديد الرد على اختفاء خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الكونغرس الأمريكي سيشارك في تحديد الرد الأمريكي فيما يتعلق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال للصحفيين في سكوتسديل في أريزونا "سأجعل الكونغرس يشارك في تقرير ما سنفعله".

وأضاف "سأصغي جيدا لما سيقوله الكونغرس. لديهم موقف قوي بهذا الشأن أيضا. لذا سأفعل هذا مع الكونغرس".

ترامب: بومبيو لم يطلع أبدا على تسجيلات من القنصلية السعودية

موظفون بالقنصلية السعودية في اسطنبول يدلون بشهاداتهم بمكتب الادعاء

قالت وكالة الأناضول للأنباء يوم الجمعة إن إن 15 موظفا بالقنصلية السعودية في اسطنبول أدلوا بشهاداتهم في مكتب الادعاء التركي في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. وأضافت الوكالة أن الموظفين خضعوا للاستجواب باعتبارهم شهودا ومن بينهم محاسبون وفنيون وسائق. وأشارت إلى أن مكتب الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للادعاء هو الذي يجري التحقيق.

تركيا تقول إنها لم تقدم تسجيلات صوتية لأحد في قضية خاشقجي وتتعهد بإعلان النتائج للعالم بأسره

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: إن أنقرة لم تقدم تسجيلات صوتية تردد أنها توثق قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلده في اسطنبول نافيا بذلك تقارير بأن أنقرة قدمت هذه التسجيلات للولايات المتحدة وأضاف" "سنعلن النتائج التي تظهر بشفافية للعالم بأسره".

وفد روسي بقيادة رئيس صندوق الاستثمار المباشر ينوي حضور مؤتمر استثمار سعودي

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي في بيان اليوم الجمعة إن وفدا بقيادة رئيس الصندوق كيريل ديمترييف سيشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية الأسبوع المقبل.

بنك دويتشه بنك الألماني يلغي مشاركته في مؤتمر الاستثمار بالسعودية

قال مصدر مطلع إن كريستيان سوينج الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك ألغى خططا للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية.

مجموعة إيه بي بي السويسيرية للمعدات الهندسية تقاطع مؤتمر دافوس الصحراء

قالت مجموعة إيه.بي.بي السويسرية للمعدات الهندسية اليوم الجمعة إن الرئيس التنفيذي أولريتش سبيسهوفر لن يحضر المؤتمر الاستثماري في السعودية الأسبوع القادم.

آي.إتش.إس ماركت: نائب رئيس المؤسسة لن يحضر مؤتمر الاستثمار السعودي

دانيال يورجين نائب رئيس مجلس إدارة آي.إتش.إس ماركت لن يحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ليس لديها ما يكفي من المعلومات بشأن اختفاء خاشقجي لتبرير إفساد علاقتها بالرياض.

وأبلغ بوتين منتدى في منتجع سوتشي على البحر الأسود بأن موسكو لم تعرف حقا ما حدث في القضية وبأن اختفاء الصحفي يدعو للأسف وبأن روسيا ستنتظر التفاصيل.

ايرباص

قالت ايرباص اليوم الجمعة إن رئيس وحدة الدفاع بالشركة ديرك هوك لن يحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

بذلك يصبح ديرك أحدث شخصية تنضم لقائمة مسؤولين تنفيذيين ألغوا مشاركتهم في الحدث وسط قلق بشأن مصير خاشقجي.

وقالت الشركة إنها تتابع الموقف السعودي وما يدور من مناقشات على الساحة الدولية بعناية.

وقال متحدث باسم الشركة إن "توجيهات صدرت بالإحجام عن الدخول في ارتباطات رفيعة المستوى في هذا الوقت. لكننا نعتقد أن من المهم أن نحافظ على الارتباط والحوار ببلد به نحو ألف من موظفينا".

تركيا

قالت محطة (سي.إن.إن ترك) نقلا عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة إن تركيا لم تقدم أي تسجيلات صوتية لأحد، وذلك بعدما ذكرت تقارير أنها أعطت الولايات المتحدة تسجيلا لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويزور جاويش أوغلو ألبانيا حاليا.

وقال وزير الخارجية التركي للصحفيين أيضا إن تركيا لديها أدلة ومعلومات إثر تحقيقها في واقعة اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

بريطانيا

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يوم الجمعة إن المزاعم المتعلقة بقضية الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي لن تكون مقبولة إطلاقا إن تبين صحتها، لكن أي رد فعل من جانب بريطانيا سيكون محل "بحث".

وقال هنت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن "جزءا من رد فعلنا سيتوقف على رد الفعل السعودي، وما إذا كنا نشعر بأنهم يأخذون الأمر بجدية كما نأخذه نحن. لكن هذه مسألة خطيرة جدا جدا".

وتابع قائلا "علاقتنا مع السعودية علاقة استراتيجية أيضا. ردنا سيكون محل بحث... وفي النهاية إذا تبين أن هذه الروايات صحيحة، فإن هذا، وبوضوح شديد، لن يكون متسقا مع قيمنا".

كان مسؤولون أتراك قد قالوا إنهم يعتقدون أن خاشقجي اغتيل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، وهو ما تنفيه الرياض.

غولدمان ساكس

قال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس في مقابلة مع سي.إن.بي.سي إن المجموعة لن ترسل أيا من مسؤوليها التنفيذيين إلى مؤتمر الاستثمار المقرر عقده في السعودية الأسبوع المقبل.

وأضاف "لم أكن أخطط للذهاب، ولن يذهب أي من مسؤولينا التنفيذيين الكبار إلى المؤتمر".

وأضاف "كانت دينا باول تنوي الذهاب إلى المؤتمر. أما الآن فلن تحضر المؤتمر".

الشرطة التركية

الشرطة التركية تفتش غابة على مشارف اسطنبول بحثاً عن جثمان خاشقجي

قال مسؤولان تركيان لوكالة رويترز إن الشرطة التركية تفتش غابة بلغراد على مشارف اسطنبول ومدينة قرب بحر مرمرة بحثا عن جثمان الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

18 تشرين الأول (أكتوبر)

وكالة بلومبرغ قالت إن ماكرون علق الزيارات السياسية الفرنسية للسعودية على خلفية اختفاء خاشقجي، بالاتفاق مع ألمانيا وبريطانيا.

ترامب يعلن عن موت خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه "يبدو من المؤكد" أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة قد مات، كما قال:"من المبكر بعض الشيءاستنباط نتائج قاطعة بخصوص من أمر بقتل خاشقجي"

انسحاب وزير الخزانة الأمريكي من المشاركة في مؤتمر دافوس الصحراء

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الخميس إنه لن يشارك في مؤتمر استثماري مزمع عقده في السعودية الأسبوع المقبل.

وكتب منوتشين على تويتر "التقيت للتو (بالرئيس) دونالد ترامب والوزير (مايك) بومبيو وقررنا أنني لن أشارك في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية"

بومبيو يوصي بمنح السعودية "بضعة أيام إضافية" للتحقيق في اختفاء خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس إنه أبلغ الرئيس دونالد ترامب بأنه ينبغي للولايات المتحدة منح السعودية بضعة أيام إضافية لإنجاز تحقيقها في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. وقال بومبيو للصحفيين في البيت الأبيض بعد اجتماع مع ترامب "أبلغت الرئيس ترامب هذا الصباح بأنه ينبغي لنا منحهم بضعة أيام إضافية... حتى يتوفر لنا أيضا فهم كامل للوقائع" قبل اتخاذ قرار بشأن الرد.

وأضاف الوزير قائلا إنه من الضروري أن نتذكر علاقات أمريكا الاستراتيجية الطويلة مع السعودية.

لا معلومات كافية لدى روسيا و بوتين يقول: لماذا ينبغي أن نقطع علاقاتنا مع السعودية؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ليس لديها ما يكفي من المعلومات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي لتبرير إفساد علاقتها بالرياض. وقال بوتين إن موسكو لم تعرف حقا ما حدث في القضية وبأن اختفاء الصحفي يدعو للأسف وبأن روسيا ستنتظر التفاصيل.

بريطانيا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس أن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس لن يحضر قمة استثمارية تنعقد في السعودية الأسبوع المقبل.

وكان فوكس من بين المتحدثين في قمة الرياض التي قال وزراء أوروبيون آخرون وزعماء في مجال الأعمال أيضا إنهم لن يشاركوا فيها بعد الانتقادات التي تواجه المملكة بسبب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

ولم تؤكد وزارة التجارة الدولية بعد تقرير (بي.بي.سي).

الولايات المتحدة الأمريكية

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه سيُعاد النظر اليوم الخميس في خططه لحضور مؤتمر الرياض الاستثماري الأسبوع المقبل.

هولندا

قالت وكالة الأنباء الهولندية اليوم الخميس إن وزير المالية فوبكه هوكسترا ألغى خططا للمشاركة في مؤتمر في السعودية بسبب قضية اختفاء خاشقجي.

وذكرت الوكالة أن الوزير لن يحضر اجتماعات الأسبوع المقبل في الرياض بعد اختفاء الصحفي.

النفط

استقر النفط اليوم الخميس حيث عوض الدعم الناتج عن التوترات المستمرة بشأن اختفاء خاشقجي أثر التراجع الحاد خلال الليلة الماضية بسبب قفزة في مخزونات الخام الأمريكية.

فرنسا

انضم وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الخميس إلى قائمة موسعة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين الذين ألغوا مشاركتهم في منتدى استثماري في الرياض بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال لومير إنه يتعين على السلطات السعودية أن تفسر أسباب اختفاء خاشقجي بعد أن دخل قنصلية المملكة في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وقال لتلفزيون بابلك سينا "كلا لن أذهب... المزاعم خطيرة".

وتتمتع باريس والرياض بروابط دبلوماسية وثيقة وعلاقات تجارية تشمل الطاقة والتمويل والسلاح. وقال لومير إنه أبلغ نظيره السعودي بقراره عدم السفر إلى الرياض أمس الأربعاء.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين قال لومير "لا، على الإطلاق. الرياض والسعودية شركاء استراتيجيون لفرنسا على الكثير من المستويات..."

الشرطة التركية

محققون جنائيون أتراك يغادرون مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول

جرى تفتيش القنصلية باستخدام أضواء كاشفة لإنارة حديقة القنصلية. وهذه هي المرة الثانية التي يجرى فيها تفتيش القنصلية هذا الأسبوع. وكانت السلطات قد أمضت نحو تسع ساعات هناك يوم الاثنين الماضي.

وأمضى محققون أتراك وسعوديون قرابة تسع ساعات أخرى في مقر إقامة القنصل السعودي في وقت سابق يوم الخميس.

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ترامب لا يريد الابتعاد عن السعودية ويأمل ألا يكون أحد من العائلة المالكة ضالعا في اختفاء خاشقجي

فيديو: المحققون الأتراك يدخلون مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول

شاهد: الكشف عن هوية 7 أشخاص من "فريق الموت" المكلف بقتل خاشقجي

17 تشرين الأول (أكتوبر)

رئيس مجلس إدارة جلينكور لن يحضر مؤتمر الاستثمار بالسعودية

قالت شركة جلينكور إن رئيس مجلس إدارتها توني هايوارد لن يحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، لتؤكد بذلك تقريرا نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

ردا على سؤال بشأن قضية خاشقجي، ترامب يقول إنه لا يريد الابتعاد عن السعودية

وقال إنه طلب تسجيلات صوتية ومصورة من تركيا بشأن خاشقجي إن وجدت، ونفى فكرة محاولته تقديم غطاء سياسي للسعودية، وأنه سيعرف الحقيقة مع نهاية هذا الأسبوع.

بومبيو: على أمريكا أن تضع في اعتبارها العلاقات التجارية والحكومية المهمة مع السعودية لدى دراستها أي خطوات بعد معرفة الحقائق في قضية خاشقجي، بينما أكد الرئيس التركي رجيب طيب إردوغان بأن السعودية تتعاون بالتحقيق.

التصريحان جاءا بعد لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث مسألة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع تصاعد الضغوط على المملكة لتقديم إجابات بعد مزاعم تركية بأنه قُتل.

حزب العمال المعارض: على بريطانيا بحث فرض عقوبات على السعودية في قضية خاشقجي

قال متحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض يوم الأربعاء إن على بريطانيا النظر في فرض عقوبات على السعودية إذا لم تقدم إجابات وافية على الأسئلة الخاصة باختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

المحققون الأتراك يدخلون مقر إقامة القنصل السعودي باسطنبول

ذكر مصور من رويترز أن فريقا من المحققين الأتراك دخل مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول يوم الأربعاء في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

سي.إن.إن ترك: وصول مسؤولين سعوديين إلى مقر إقامة القنصل في اسطنبول

ذكرت قناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية إن فريق تحقيق سعوديا من 11 فردا وصل إلى مقر إقامة القنصل في اسطنبول يوم الأربعاء قبيل تفتيش مزمع ستجريه الشرطة التركية فيما يتعلق باختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

ألمانيا تؤجل قرارا بشأن زيارة وزير خارجيتها للسعودية

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء (17 أكتوبر تشرين الأول) إنه سيرجئ قرارا بشأن المضي في زيارة مزمعة للسعودية حتى تقدم الرياض إجابات أكثر وضوحا عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر ماس أن الزيارة التي كانت ضمن مسعى لتحسين العلاقات المتوترة مع المملكة ليس لها معنى وسط المخاوف بشأن مصير خاشقجي.

بومبيو يلتقي أردوغان بعد محادثات مع السعوديين بشأن اختفاء خاشقجي

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن أجرى محادثات مع العاهل السعودي وولي العهد بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

سي.إن.إن ترك

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ذكرت قناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية إن فريق تحقيق سعوديا من 11 فردا وصل إلى مقر إقامة القنصل في اسطنبول اليوم الأربعاء قبيل تفتيش مزمع ستجريه الشرطة التركية فيما يتعلق باختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وكان من المتوقع أن تفتش الشرطة التركية المقر أمس الثلاثاء لكن ضباطا بالموقع قالوا إن التفتيش ألغي لأن المسؤولين السعوديين لم يتمكنوا من الحضور.

يورغن هارت، المتحدث المعني بالسياسة الخارجية في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

حليف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يورغن هارت قال اليوم الأربعاء إن أوروبا قد تضطر إلى تعديل علاقاتها مع السعودية حسب نتيجة تحقيق بشأن اختفاء خاشقجي.

وأضاف لإذاعة دويتشلاند فونك "في أذهاننا صورة شديدة التباين للسعودية، خاصة فيما يتعلق بما حدث في قضية خاشقجي في الأيام القليلة الماضية، وما سيظهر في الأيام المقبلة سيكمل تلك الصورة. قد تضطر أوروبا لتصحيح سياساتها تجاه السعودية".

وأضاف "علينا استغلال نفوذنا الاقتصادي حتى تبقى السعودية على مسار يضمن الاستقرار في المنطقة".

وتابع قائلا إن من السابق لأوانه وضع اقتراحات ملموسة لإحداث تغيير في السياسات وإنه لا توجد خطط لفرض عقوبات على السعودية.

نوربرت روتغن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني

انتقد نوربرت تصريحات ترامب.

وقال لشبكة (إيه.آر.دي) الإعلامية "العامل الحاسم الآن هو سلوك الرئيس الأمريكي، الذي تعني كلماته لولي العهد: لكم مطلق الحرية في التصرف ما دمتم تشترون منا ما يكفي من السلاح وغيره".

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

بعد اجتماع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو قال أوغلو إن تركيا تأمل في دخول مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول اليوم الأربعاء فيما يتعلق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال جاويش أوغلو متحدثا من مطار أنقرة إن المحادثات مع بومبيو كانت مفيدة ومثمرة. وقام بومبيو بزيارة قصيرة لتركيا بعد اجتماعه مع العاهل السعودي وولي عهده ووزير الخارجية في الرياض أمس الثلاثاء.

وقال ضباط بالموقع إن الشرطة التركية لم تفتش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول أمس الثلاثاء لأن المسؤولين السعوديين لم يتمكنوا من المشاركة.

وزير الداخلية التركي

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن أنقرة تنتظر اتفاقا مشتركا لتفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول فيما يتصل باختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر مصدر تركي أن القنصل العام السعودي محمد العتيبي غادر اسطنبول أمس الثلاثاء متوجها إلى الرياض.

وقالت الشرطة التركية إنه تقرر إلغاء تفتيش مقر إقامة القنصل أمس لأن المسؤولين السعوديين لم يتمكنوا من المشاركة.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء قبل أن يغادر السعودية في طريقه إلى تركيا إن المملكة تعهدت بإجراء تحقيق كامل في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر بومبيو أنه سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان في العاصمة أنقرة بعد أسبوعين من اختفاء خاشقجي الذي دخل قنصلية بلاده في اسطنبول للحصول على وثائق مطلوبة لزواجه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا في وقت سابق إلى حسن الظن بالسعودية في اختفاء خاشقجي لكن مشرعين أمريكيين وجهوا أصابع الاتهام للقيادة السعودية وتزايدت الضغوط الغربية على الرياض لتقديم إجابات.

وفي السعودية، التقى بومبيو بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير.

وقال بومبيو للصحفيين المرافقين له بعد ركوبه الطائرة المتجهة إلى أنقرة "أكدت في كل اجتماع من هذه الاجتماعات على أهمية أن يقوموا بإجراء تحقيق كامل في اختفاء جمال خاشقجي. وتعهدوا بهذا".

وأضاف "قالوا إنه سيكون تحقيقا مستفيضا وكاملا وشفافا... وأشاروا إلى أنهم يدركون ضرورة أن يجرى هذا في الوقت المناسب وبسرعة حتى يتسنى لهم الإجابة على أسئلة مهمة".

وزارة الخارجية التركية

ذكرت وزارة الخارجية التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أنقرة يوم الأربعاء ومن المتوقع أن تركز محادثاتهما على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيجتمع أيضا مع بومبيو.

ترامب

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حسن الظن بالسعودية في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي لكن مشرعين أمريكيين وجهوا أصابع الاتهام للقيادة السعودية كما وتصاعد الضغط على الرياض لتقديم إجابات.

صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي في بيان إن كريستين لاغارد مديرة الصندوق أرجأت زيارة كانت مقررة للشرق الأوسط وكانت تشمل الرياض لحضور مؤتمر استثماري.

وكانت لاغارد قد قالت في مؤتمر صحفي يوم السبت في إندونيسيا إنها لا تعتزم تغيير خطط سفرها لكنها تشعر "بالفزع" من التقارير الإعلامية عن اختفاء الصحفي خاشقجي منذ زيارته للقنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال متحدث باسم الصندوق في بيان دون الإفصاح عن سبب القرار "تأجلت زيارة مديرة الصندوق المقررة سلفا إلى منطقة الشرق الأوسط".

16 تشرين الأول (أكتوبر)

تحقيق موسع

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء (16 أكتوبر تشرين الأول) إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيجلب المزيد من المعلومات حول قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي عندما يصل إلى تركيا بعد زيارة للسعودية.

وقال جاويش أوغلو إن المسؤولين الأتراك سيوسعون تحقيقهم ليشمل مقر إقامة القنصل السعودي وبعض السيارات.

ودخلت الشرطة التركية القنصلية السعودية في اسطنبول مساء أمس الاثنين (15 أكتوبر تشرين الأول) للمرة الأولى، حيث فتشت المبنى لمدة تسع ساعات.

مقاطعات جديدة

ألغى جان لومير رئيس مجلس إدارة بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي حضوره مؤتمرا استثماريا في السعودية الأسبوع القادم، وسط قلق واسع النطاق بشأن مصير الصحفي جمال خاشقجي وانسحاب مسؤولين تنفيذيين كبار غيره من المؤتمر.

وقالت متحدثة باسم البنك إن لومير "لن يحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض في 23-25 أكتوبر"، لكنها امتنعت عن ذكر سبب الإلغاء.

وانضم رئيس بورصة لندن ديفيد شويمر لقائمة المنسحبين من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي سيقام في السعودية على خلفية قضية مقتل خاشقجي.

أسوشيتد برس نقلاً عن مسؤولين أتراك: الشرطة تعثر على دلائل تشير إلى مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودي

وزير الخارجية التركي

بومبيو سيجلب معلومات من الرياض فيما يتعلق بقضية خاشقجي لا اعتراف بعد من الجانب السعودي فيما يتعلق بقضية خاشقجي.

الخارجية الأمريكية

وزير الخارجية مايك بومبيو يشكر الملك سلمان على التزامه بإجراء تحقيق شامل وشفاف عن اختفاء خاشقجي

بومبيو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا في اجتماعهما "على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف في حينه ويقدم أجوبة" في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن الاجتماع الذي عقد في السعودية "أكد وزير الخارجية مجدداً قلق الرئيس فيما يتعلق باختفاء جمال خاشقجي ورغبته في معرفة ما حدث".

غضب بالكونغرس الأمريكي

واتهم عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري لينزي جراهام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالضلوع وراء مقتل خاشقجي.

وقال النائب المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بن سلمان بالكرة التي تحطم كل ما يعترض طريقها وهو ما يهدد العلاقات السعودية-الأمريكية بحسب وصفها.

وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن أعضاء المجلس بحاجة لمعرفة ما حدث لخاشقجي قبل تحديد القرار الذي سيتخذونه بشأن القضية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء إن بعض المواد جرى طلاؤها في القنصلية السعودية حيث اختفى الصحفي جمال خاشقجي قبل أسبوعين.

وأضاف للصحفيين الثلاثاء أنه يأمل في التوصل إلى رأي معقول في أقرب وقت ممكن في التحقيق بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

مؤكداً إن تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول سيستمر وإن التحقيق يبحث احتمال وجود مواد سامة.

وأشار إردوغان إلى أنه بعد دخول الشرطة التركية القنصلية لأول مرة وتفتيش المقر لمدة تسع ساعات، كانوا يبحثون احتمال وجود مواد سامة.

تحقيق الشرطة التركية

قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية يوم الثلاثاء إن الشرطة التركية ستفتش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وأضافت القناة أن من المتوقع أن يفتش المحققون القنصلية مرة أخرى يوم الثلاثاء.

مفوضة حقوق الإنسان

دعت ميشيل باشليه مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السعودية وتركيا يوم الثلاثاء إلى الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء واحتمال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مضيفة أن الحصانة يجب أن ترفع عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين.

ورحبت باشليه في بيان بالسماح بدخول المحققين مبنى القنصلية برغم مرور نحو أسبوعين على اختفاء خاشقجي ودعت السلطات في البلدين إلى ضمان "عدم وضع المزيد من العقبات في طريق إجراء تحقيق فوري وشامل وفعال ومحايد وشفاف".

وحثت البلدين على الكشف عن أي معلومات لديهما بشأن "اختفاء خاشقجي واحتمال قتله خارج نطاق القضاء".

وقالت "نظراً لوجود أدلة واضحة على أن السيد خاشقجي دخل القنصلية ولم يغادرها بعد ذلك فإن المسؤولية الملقاة على عاتق السلطات السعودية هي الكشف عما حدث له منذ ذلك الحين".

وأضافت باشليه أن من المهم رفع الحصانة على الفور عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين الممنوحة لهم بموجب معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية.

وقالت "الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء جريمتان خطيرتان للغاية بموجب القانون الدولي ولا يتعين استخدام الحصانة لعرقلة التحقيقات فيما حدث وعمن هو المسؤول عنه".

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه "نأمل أن ترفع الحصانة تماما بحيث يمكنهم تفتيش القنصلية ومقر إقامة (القنصل) والسيارات التي ظهرت في المقطع المصور".

الرياض

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء لمناقشة اختفاء خاشقجي مع العاهل السعودي الملك سلمان.

وأوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته للاجتماع مع الملك سلمان.

تركيا

المدعي التركي الذي يحقق في اختفاء خاشقجي غادر القنصلية السعودية في اسطنبول

وكان فريق يضم نحو 10 محققين من الشرطة التركية قد غادر المبنى بعد تفتيش استمر تسع ساعات.

وقال مسؤول تركي كبير اليوم الثلاثاء إن المحققين الأتراك الذين فتشوا القنصلية السعودية في اسطنبول ضمن تحقيق في اختفاء خاشقجي جمعوا الأدلة اللازمة بما في ذلك عينات من التربة.

وأضاف لرويترز بعد أن نفذ الفريق التركي عملية تفتيش للقنصلية دامت تسع ساعات "خبراء الأدلة الجنائية الأتراك فتشوا القنصلية وجمعوا الأشياء التي تعتبر ضرورية".

15 تشرين الأول (أكتوبر)

ترامب عن احتمال أن يكون خاشقجي قتل نتيجة استجواب خاطئ: لا أحد يعلم إذا كان التقرير الإعلامي عن مقتل خاشقجي رسميا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه اطلع على تقرير إعلامي أفاد بأن المسؤولين السعوديين ربما يقولون إن الصحفي البارز المختفي جمال خاشقجي قتل خلال استجواب جرى دون إذن لكن "لا أحد يعلم" إذا كان رسميا.

وكان ترامب أثار في وقت سابق يوم الاثنين احتمال أن يكون "قتلة مارقون" وراء الحادث.

السعودية تستعد للاعتراف أن خاشقجي قتل نتيجة استجواب خاطئ (رويترز نقلا عن CNN)

بريطانيا تقول لتركيا إن اختفاء خاشقجي "يثير قلقا عميقا"

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو يوم الاثنين إن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ما زال "يثير قلقا عميقا" ولابد من إجراء تحقيق موثوق به وشامل في الواقعة وأضاف: "نحث السعودية على التعاون بشكل كامل مع التحقيق. ما زالت هناك أسئلة تتعلق باختفاء السيد خاشقجي لا يمكن لأحد الإجابة عليها سوى السعودية".

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية وبعدها تركيا

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الاثنين إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور تركيا بعد زيارته للسعودية حيث سيبحث مع الملك سلمان بن عبد العزيز قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. وقالت المتحدث "من المهم للغاية أن تتمكن السلطات التركية، وبدعم كامل وشفاف من حكومة السعودية، من إجراء تحقيق شامل وأن تنشر نتائجه بصورة رسمية بعد الانتهاء منه".

السعودية تلغي حفلا دبلوماسيا سنويا في واشنطن

ألغت السفارة السعودية في واشنطن يوم الاثنين حفل استقبال تقيمه سنويا بمناسبة اليوم الوطني السعودي وذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني لم تفسر فيها سبب الإلغاء.

وذكرت السفارة في رسالة للمدعوين حصلت عليها رويترز أن حفل الاستقبال الذي كان مقررا يوم الخميس المقبل جرى إلغاؤه.

الشرطة التركية تدخل القنصلية السعودية

دخول نحو 12 شخصاً مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، بعدما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن فريقاً سعودياً تركياً مشتركاً، سيجري تحقيقاً في أعقاب اختفاء خاشقجي. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المجموعة التي دخلت القنصلية، ضمت أشخاصاً من الدولتين.

وذكر مسؤول ومصدر أمني في تركيا أن السلطات التركية لديها تسجيل صوتي، يشير إلى أن الصحفي السعودي تل داخل قنصلية بلاده باسطنبول.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي.

شركة أمريكية تقاطع

رئيس شركة أسلحة أمريكية يستبعد إبرام صفقات سلاح عديدة مع السعودية، ونقلت قناة (CNBC) عن سكوت دونيلي الرئيس التنفيذي لشركة تكسترون للأسلحة قوله إنه لن يتم إبرام صفقات عديدة مع السعودية في المستقبل القريب في ظل اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

إسبانيا

قالت إيزابيل ثيلا المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إن إسبانيا طالبت اليوم الاثنين بتحقيق عاجل في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

وأضافت "تشاطر إسبانيا دولا أخرى، وخاصة الاتحاد الأوروبي، القلق وتطالب بتحقيق شفاف وعاجل".

وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية اليوم الاثنين بفتح تحقيق داخلي بشأن اختفاء خاشقجي كما من المقرر أن يفتش فريق تحقيق تركي سعودي مشترك القنصلية السعودية باسطنبول التي شوهد خاشقجي لآخر مرة وهو يدخلها في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

بلاكستون

الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون ستيفن شوارزمان لن يشارك في مؤتمر بالسعودية.

بلومبرغ

نقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن مسؤول بالمملكة العربية السعودية قوله إن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بالتحقيق في اختفاء جمال خاشقجي.

تركيا

نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية عن مصادر دبلوماسية قولها إن السلطات التركية ستفتش القنصلية السعودية في اسطنبول بعد ظهر اليوم الاثنين في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي.

البحرين

دعا وزير خارجية البحرين إلى مقاطعة شركة أوبر لخدمات نقل الركاب بعد أن قال رئيسها التنفيذي إنه لن يحضر مؤتمرا اقتصاديا في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لأوبر دارا خسروشاهي في بيان الأسبوع الماضي إنه سينسحب من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية بسبب الغضب المتزايد من اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي في تركيا.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يستضيف المؤتمر 3.5 مليار دولار في أوبر خلال 2016 مما يجعله واحدا من أكبر المستثمرين في الشركة.

ونشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة تغريدتين على تويتر تتضمنان وسوما تدعو لمقاطعة أوبر في البحرين والسعودية بالإضافة لوسم أشمل يقول فيه لمتابعيه "#من_يقاطع_السعودية_نقاطعه".

ولم يتضح إن كانت دعوة المقاطعة تستهدف مستخدمي خدمة أوبر أم المستثمرين في الشركة أم كليهما وما إذا كانت البحرين تخطط لاتخاذ إجراءات أخرى ضد الشركة.

وحث خلف أحمد الحبتور رجل الأعمال الإماراتي البارز على مقاطعة الشركات التي انسحبت من المؤتمر مثل أوبر وفيرجن.

وقال في تغريدة على تويتر "الآن حان الوقت لكي تثبت دول مجلس التعاون الخليجي ولاءها بمقاطعة فيرجن وأوبر وكل الشركات التي انسحبت من السعودية... معا نستطيع أن نثبت وحدتنا وأنه لا يمكن ترهيبنا".

ورفضت أوبر التعقيب بينما لم ترد فيرجن على طلبات للتعقيب.

الكويت

نقلت صحيفة القبس اليوم الاثنين عن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح قوله اليوم الاثنين إن الكويت ترفض الحملة ضد السعودية بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أن الكويت "آسفة للحملة الظالمة" وأن مجلس الوزراء الكويتي يعرب عن "رفض دولة الكويت التام لهذه الحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة... مؤكدا تضامنه ووقوفه معها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة".

وقال الصالح إن مجلس الوزراء الكويتي يحث الناس على انتظار نتائج التحقيقات الجارية التي تجريها السطات المعنية.

إيران لن تعلق على قضية خاشقجي الآن

قالت إيران اليوم الاثنين إنها ستنتظر لحين معرفة الحقائق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أذيع على الهواء مباشرة في التلفزيون الإيراني "نفضل الانتظار لحين الكشف عن المزيد من التفاصيل والحقائق... ما زال الوقت مبكرا جدا للتعليق".

السعودية تقول إنها سترد على أي عقوبات تتعلق بقضية خاشقجي

حذرت السعودية يوم الأحد من التهديد بمعاقبتها بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بينما تزايد ضغط الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة على المملكة وألغى مسؤولان تنفيذان أمريكيان كبيران مشاركتهما في مؤتمر للاستثمار في الرياض.

14 تشرين الأول أكتوبر

الملك سلمان يجري مكالمة مع الرئيس التركي

نشرت وكالة الأنباء السعودية خبرا مفاده أن الملك سلمان اتصل بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، شكره فيه على ترحيبه باقتراح السعودية تشكيل فريق مشترك لبحث موضوع اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد الملك سلمان في الاتصال، حرص المملكة على علاقاتها بتركيا مؤكدا أن أحدا لن ينال من صلابة هذه العلاقة.

وزارة الخارجية المصرية: مصر تؤكد مساندتها للسعودية في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث

مصر تؤكد أهمية إجراء تحقيق شفاف بشأن قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتحذر من الاستغلال السياسي للقضية ضد السعودية.

سفارة السعودية في واشنطن تدعو لعدم استباق النتائج بشأن التحقيق الجاري حول اختفاء خاشقجي

قالت السفارة السعودية في واشنطن الأحد إن السعودية شكرت الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة "لعدم استباق نتائح التحقيق" حول حادث اختفاء الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

بريطانيا: على السعودية أن تتعاون في قضية اختفاء خاشقجي إن لم يكن لديها ما تخفيه

قال جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني اليوم الأحد إن بلاده سيكون عليها النظر في وسيلة الرد الملائمة إذا ثبت أن السعودية كانت وراء اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وقال هانت للتلفزيون البريطاني "لا أريد الاستغراق في فرضيات لأننا لا نعلم الحقائق حتى الآن لكننا واضحون تماما في أنه إذا ثبت صحة تلك الروايات فإن (الأمر) مروّع للغاية وسيكون علينا التفكير في الطريقة المناسبة للرد في تلك الحالة".

لندن وباريس وبرلين تدعو لإجراء تحقيق موثوق به للوصول على حقيقة ما حدث وتنتظر من الرياض ردا كاملا ومفصّلا

دعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك إلى ضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقول إنها تشجع الجهود السعودية التركية المشتركة في هذا الصدد وتتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا. وشددت العواصم الثلاث على ضرورة إجراء تحقيق موثوق به للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين

رغم الجدل، وزير الخزانة الأمريكي لا يزال يعتزم حضور القمة الاقتصادية في السعودية

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الأحد إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لا يزال يعتزم حضور قمة وشيكة في السعودية رغم الجدل الذي أثاره اختفاء الصحفي والمعارض السياسي السعودي جمال

خاشقجي. وأبلغ كودلو شبكة (إيه.بي.سي) "سيتخذ السيد منوتشين قراره خلال الأسبوع ومع ظهور معلومات جديدة".

وجاءت تعليقات المستشار الاقتصادي بعد وقت قصير من تصريحات لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو على شبكة سي.إن.إن قال فيها إنه ينبغي لمنوتشين أن يقاطع القمة.

السيناتور روبيو: إذا لم نواجه السعودية فلن نستطيع مواجهة الأسد أو بوتين أو مادورو

قال السيناتور الأمريكي ماركو روبيو إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تواجه السعودية إذا ثبت أن الرياض أمرت بقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. وقال عضو مجلس الشيوخ في مقابلة مع برنامج فايس ذو نايشن على شبكة سي بي إس: إذا لم نتخذ إجراءات بما فيها ملف بيع الأسلحة للرياض فإننا لن نستطيع مواجهة بوتين او الأسد أو مادورو في فنزويلا ولن نقدر صراحة على مواجهة الصين في انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

الرياض تهدد بالرد على أية عقوبات اقتصادية تستهدفها وتصف الاتهامات بالزائفة

غداة توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السعودية ستلقى عقابا شديدا إذا قبل قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول، نقلت وكالة وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول سعودي قوله إن بلادد ترفض الضغوط السياسية وترديد ما وصفها بالاتهامات الزائفة. وأضاف المسؤول أن الرياض تؤكد رفضها التام لأي تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية متوعدا بأنه إذا تلقت المملكة أي إجراء فإنها سوف ترد عليه بإجراء أكبر مشيرا إلى دور الاقتصادي السعودي "المؤثر والحيوي" في الاقتصاد العالمي في إشارة إلى كون السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم.

13 تشرين الأول/ أكتوبر

أمريكا ستعاقب نفسها إذا أوقفت مبيعات السلاح للسعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن أمريكا "ستعاقب نفسها" إذا أوقفت مبيعات السلاح للسعودية بسبب قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي حتى إذا ثبت أنه قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأضاف ترامب أن هناك وسائل أخرى أمام واشنطن لمعاقبة السعودية إذا ثبت مقتل خاشقجي مشيرا إلى أنه سيتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان الليلة أو غدا بشأن هذه القضية.

مسؤولون أمريكيون يطلبون من ولي العهد السعودي معلومات عن خاشقجي

- قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن اثنين من مسؤوليه ووزير الخارجية مايك بومبيو

تحدثوا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لطلب معلومات عن الصحفي المختفي جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون والمساعد بالبيت

الأبيض جاريد كوشنر صهر الرئيس د