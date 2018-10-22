هاكرز يضعون صورة خاشقجي ومحمد بن سلمان على موقع "مؤتمر الاستثمار السعودي"

تمكنت مجموعة من القراصنة اليوم، من اختراق موقع مؤتمر الاستثمار السعودي، ووضعوا صورة للصحفي السعودي جمال خاشقجي على صفحته الرئيسية.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الذي أطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" هذا الأسبوع في الرياض، إلا أن العديد من الوجوه البارزة المشاركة انسحبت بعد حادثة قتل خاشقجي.
ووضع القراصنة في الصفحة الرئيسية للموقع صورة ولي العهد محمد بن سلمان، وأمامه الصحفي جمال خاشقجي.
وتمكن صحافيون من حفظ صورة للصفحة الرئيسية للموقع، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبوا رسالة مفادها أن النظام السعودي هو أحد مصادر تمويل الإرهاب في العالم، بالإضافة إلى رسالة "من أجل أمن الأطفال في جميع أنحاء العالم، نحث جميع الدول على فرض عقوبات على النظام السعودي".
وقد انسحب مجموعة من أبرز الحضور للمؤتمر، كوزير التجارة البريطاني ليام فوكس، والرئيس التنفيذي لمجموعة آرم البريطانية، والرئيس التنفيذي لسيمنس، ومجموعة ميتسوبيشي اليابانية، والحكومة الأسترالية أعلنت عبر وزير خارجيتها بأنها لن تشارك في المؤتمر، كذلك وزير الاقتصاد الفرنسي والمالية الهولندي، وغيرهم من الشخصيات السياسية والاقتصادية.