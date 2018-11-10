ما سرّ حذف تغريدات من حساب مراسل الغارديان الإيراني وما علاقته بجمال خاشقجي؟

تمّ حذف بعض التغريدات على الحساب الشخصي لسعيد كمالي دهقان، الذي يشغل وظيفة مراسل صحيفة "الغارديان" البريطانية بعد أن ورد اسم الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي في البعض منها، والتي تحدثت عن مصادر تمويل قناة "إيران الدولية" المعادية للنظام في طهران.

وكان مراسل الغارديان سعيد كمالي دهقان قد صرح بأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي كشف له قبل مقتله معلومات حول تأسيس قناة "إيران الدولية" الناطقة بالفارسية من قبل كبار المسؤولين السعوديين، مضيفا أنّ المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع يعرفون الاخطار التي قد تهدد دهقان في هذا المجال وأن السفارة على اتصال مع هؤلاء المسؤولين.