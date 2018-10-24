الشرطة الكرواتية تشتبك مع مئات المهاجرين قطعوا حدود البوسنة

أصيب بعض المهاجرين أثناء محاولتهم عبور الحدود البوسنية الأوكرانية، ساعين إلى دخول منطقة الاتحاد الأوروبي. الأحداث بدأت حين تمكن العشرات من المهاجرين من اقتحام حاجز الشرطة البوسنية أثناء محاولتهم عبور الحدود باتجاه كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي، وهم يصرخون "افتحوا الحدود"، قبل أن يوقفهم حاجز معبر مالجيفاك على الطرف الآخر من الحدود، حيث ألقوا الحجارة على الشرطة الكرواتية التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات لدفعهم إلى العودة. واستمرت المناوشات لبعض الوقت وقام المهاجرون بإغلاق المعبر، على أمل الضغط على كرواتيا لفتح حدودها والسماح لهم بالسفر شمالاً.

البوسنة تعاني وكرواتيا ترفض

وأصيبت امرأة بجروح في الرأس ونقلت إلى المستشفى، إلى جانب رجل مصاب آخر.