الشرطة الكرواتية تشتبك مع مئات المهاجرين قطعوا حدود البوسنة

أصيب بعض المهاجرين أثناء محاولتهم عبور الحدود البوسنية الأوكرانية، ساعين إلى دخول منطقة الاتحاد الأوروبي. الأحداث بدأت حين تمكن العشرات من المهاجرين من اقتحام حاجز الشرطة البوسنية أثناء محاولتهم عبور الحدود باتجاه كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي، وهم يصرخون "افتحوا الحدود"، قبل أن يوقفهم حاجز معبر مالجيفاك على الطرف الآخر من الحدود، حيث ألقوا الحجارة على الشرطة الكرواتية التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات لدفعهم إلى العودة. واستمرت المناوشات لبعض الوقت وقام المهاجرون بإغلاق المعبر، على أمل الضغط على كرواتيا لفتح حدودها والسماح لهم بالسفر شمالاً.
البوسنة تعاني وكرواتيا ترفض
وأصيبت امرأة بجروح في الرأس ونقلت إلى المستشفى، إلى جانب رجل مصاب آخر.
ويعيش آلاف المهاجرين في شمال غرب البوسنة حياة قاسية، أثناء محاولتهم العبور إلى كرواتيا، ومن ثم المضي على الأقدام نحو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وقد سار المهاجرون إلى الحدود الكرواتية لجذب الانتباه إلى الحدود التي بقيت مغلقة بالنسبة إلى الفارين من الحرب والفقر.
وعانت البوسنة الفقيرة التي دمرتها الحرب الأهلية من تدفق آلاف اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في آسيا وإفريقيا، وسبق وأن أعلنت الشرطة الكرواتية أنها لن تسمح بدخول غير قانوني، رافضة الشائعات بأنها ستفتح حدودها.
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الاتحاد الأوروبي: تعزيز مراقبة الحدود
دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي قال إن قادة الاتحاد الأوروبي يريدون تعزيز المراقبة الخارجية للحدود، وتعميق التعاون مع دول ثالثة لوقف الوصول غير الشرعي.
مضيفاً أن التركيز في الأسبوع الماضي كان على زيادة التعاون مع دول شمال إفريقيا. وعبر نحو 160 ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من أفغانستان وباكستان وإيران والمغرب، البوسنة هذا العام في طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 5000 في البوسنة.