مصر تقترض 16.733 مليار دولار في 2018-2019 والدين الخارجي نحو 99 مليارا

كشفت وثيقة حكومية حصلت عليها وكالة رويترز اليوم الخميس أن الحكومة المصرية حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة أن قيمة الاقتراض تتضمن 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، من دون أن تتضمن وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد خلال فترة 2018-2019، إلى جانب 6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.
وبحسب الوثيقة من المستهدف أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019. حيث بلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة كانت 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2017، ثم ارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس آذار 2018.
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وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين القادمين، فضلا عن ارتفاع فاتورة استيراد النفط، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توجه وزير المالية المصري محمد معيط إلى آسيا في جولة ترويجية حيث قال إن مصر تدرس إصدار سندات بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي. وقال يوم الأربعاء إن بلاده تتطلع إلى إصدار سندات بالعملة الصعبة أواخر العام الحالي أو أوائل 2019.