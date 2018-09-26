طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة خلال كلمته على ضرورة انهاء الصراعات في الدول العربية.
وألمح إلى أن مصداقية المنظمة صارت موضع تساؤل، أمام عجزها عن إيجاد حلول للنزاعات، وقال "ما أحوجنا إلى تعزيز دور الأمم المتحدة".
السيسي: الدول العربية أكثر عرضة للتفكك
طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة خلال كلمته على ضرورة انهاء الصراعات في الدول العربية.
وألمح إلى أن مصداقية المنظمة صارت موضع تساؤل، أمام عجزها عن إيجاد حلول للنزاعات، وقال "ما أحوجنا إلى تعزيز دور الأمم المتحدة".
وقال: "كيف نلوم عربيا يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة وما تمثله من قيم في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية وصراعات طائفية ومذهبية تستنزف مقدرات الشعوب العربية، أو يتساءل عن عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة للعيش بكرامة وسلام في دولة مستقلة تعبر عن هويته الوطنية".
السيسي تطرق في خطابه إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد على ضرورة توفر إرادة سياسية لاستئناف مسار المفاوضات بين طرفي الصراع، مشددا على ضرورة أن تستمر حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه.
وأكد السيسي على دعم مصر للمساعي السياسية لإنهاء الصراع في سوريا وليبيا واليمن، لمنع انتشار الطائفية والإرهاب.
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وقال السيسي:"المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية".
وشدد على أن المخرج للأزمتين السورية واليمنية يكمن باستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على سيادتها ومؤسساتها وتحقيق تطلعات مواطنيها المشروعة.
كما أكد على أن تفكك الدول بسبب النزاعات الطائفية من أخطر ما تواجه الدول، ملمحا إلى أن الدول العربية أكثر الدول عرضة للتفكك.
وبما يخص مشكلة الإرهاب، طالب السيسي بمنظومة عالمية لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة لحجم التمويل ونوعية التسليح والتدريب ووسائل الاتصال التي تتمتع بها الجماعات الإرهابية، وسهولة انتقالهم من مكان إلى آخر.