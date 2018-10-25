قالت قناة (سي.إن.إن ترك) الخميس إن الشرطة التركية قد أخذت عينات مياه من بئر في القنصلية السعودية في اسطنبول لفصحها في إطار التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وحصلت السلطات التركية الأربعاء على إذن من مسؤولين سعوديين لفحص البئر بعد أن رفضوا في بادئ منحهم الإذن بذلك.
وسائل إعلام: الشرطة التركية تفحص عينات مياه من بئر بالقنصلية السعودية
وسائل إعلام: الشرطة التركية تفحص عينات مياه من بئر بالقنصلية السعودية
وبعد أكثر من أسبوعين من التقارير المتضاربة بشأن مصير خاشقجي، قالت السعودية مطلع الأسبوع إن الصحفي مات خلال استجواب خرج عن مساره داخل القنصلية مما أثار انتقادات دولية.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية السعودية قد ذكرت الخميس أن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي من خلال فريق العمل المشترك بين البلدين تشير إلى أن المشتبه بهم في واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".
وكان مسؤولون سعوديون قد ذكروا في وقت سابق أن التحقيق الداخلي يشير إلى أن خاشقجي قتل خلال عملية "تفاوض" على عودته إلى المملكة خرجت عن المسار المخطط لها. وفي البداية نفت الرياض أي علم لها بمصير خاشقجي بعد أن دخل قنصليتها في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
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وأبدت تركيا وحلفاء غربيون للرياض شكوكا عميقة إزاء التفسيرات السعودية. ورفضت تركيا محاولات سعودية لتحميل عناصر مارقة مسؤولية ما حدث وحثت المملكة على السعي للوصول للمسؤولين عن القتل "من أسفل السلم إلى أعلاه".
وجاء في بيان من النائب العام بالسعودية "وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق إن شاء الله واستكمال مجريات العدالة".