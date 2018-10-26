من أغاديز... تعرفوا على معاناة المهاجرين الى أوروبا عبر ليبيا والعائدين أدراجهم هلعاً

موكب من السيارات الرباعية الدفع يدخل مدينة أغاديز الواقعة وسط النيجر. هذه المدينة هي مفترق طرق للمهاجرين الراغبين بالوصول الى أوروبا عبر ليبيا. لكن، من بين الذين وصلوا الى هذا البلد العربي الواقع شمال افريقيا، يعودون أدراجهم هلعاً. والسبب لا يستطيع أن يخبرنا به أحدهم. يقول" "لا أستطيع ان اخبركم كل ما حدث. لا أستطيع لان الأمر خطير جداً"...

عدد الذين يغامرون للوصول الى ليبيا تراجع منذ بدء تطبيق قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية. هذا القانون جاء كضربة قوية للاقتصاد المحلي. كما أن التمويل الأوروبي المخصص لتقديم بديل عن الاتجار بالمهاجرين لم يأتِ بنفعٍ كبير.