قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان اعتذر لمصر بعد أن انتقد البلد لنظافتها وأوضاع المعيشة فيها في مقابلة صحفية.
وزير لبناني يعتذر لمصر بعد أن أهانها بشأن النظافة
وزير لبناني يعتذر لمصر بعد أن أهانها بشأن النظافة
وفي مقابلة نشرت يوم الاثنين مع صحيفة ديلي ستار اللبنانية التي تصدر باللغة الإنجليزية شكا الوزير من أن التقارير الإعلامية السلبية عن لبنان تضر بصورة بلاده وتعرقل السياحة.
وقال كيدانيان "انظروا إلى مصر.. هل يوجد مكان أقذر من ذلك؟ الناس أعلى صوتا منا وهناك زحام أكثر والناس يعيشون في مقابر... لكن هناك سياحة لأنهم يعرفون كيف يروجون للبلد". بينما ذكرت الوكالة أن كيدانيان اعتذر عن تصريحاته في وقت متأخر يوم الاثنين وزار السفير المصري في لبنان يوم الثلاثاء.
وفي مصر، قال الإعلامي المؤيد للحكومة أحمد موسى "لا يعنيني أن يقدم هذا الوزير اعتذاره" لكنه شدد على العلاقات الطيبة بين شعبي مصر ولبنان. ووصف ما فعله الوزير بالسفه وقال إن على الحكومة اللبنانية أن تتدخل.
وذكر مصدر دبلوماسي رسمي أن تصريح الوزير للصحيفة "لا يعكس موقف لبنان دولة أو حكومة أو شعبا". وأضاف "الشعب اللبناني يزور مصر لأغراض السياحة بأعداد كبيرة".
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