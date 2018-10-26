سكارليت جوهانسون ترفض المشاركة في فيلم والسبب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أشارت تقارير إعلامية إلى رفض الممثلة سكارليت جوهانسون، المشاركة في فيلم يقوم بإخراجه ريدلي سكوت بعد تردّد أنباء عن إشراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تمويل الفيلم، والذي رُشحت له جوهانسون للقيام بدور المصورة الصحفية الأميركية لينسي أداريو، التي سبق وأن فازت بعدة جوائز مثل جائزة "بوليتزر" المرموقة.
وقالت بعض الصحف أنّ سكارليت جوهانسون رفضت المشاركة في الفيلم بمجرد اكتشافها أنّ اسم محمد بن سلمان موجود بين أسماء ممولي الفيلم، وهو ما أدى بها لرفض المشاركة.
ونقلت المصورة الصحفية لينسي أداريو عن سكارليت جوهانسون قولها: "هذا الرجل يجعل الحرب في اليمن مستمرة، ولديه نساء في السجن". وأوضحت أداريو أنّ قرار رفض سكارليت جاء قبل حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
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وفي نفس السياق أوضحت لينسي أداريو أنه لم يسبق لها وأن التقت بولي العهد السعودي، مضيفة أنّ مادفعه لتمويل الفيلم نابعة عن رغبته في إظهار وجوده في هوليوود، التي تعتبر قطبا عالميا في مجال الانتاج السينمائي. وأعربت أداريو عن رغبتها بأن لا يرتبط اسم ابن سلمان بهذا الفيلم.