شاهد: رئيس وزراء باكستان عمران خان يلتقي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الإمارات العربية المتحدة الأربعاء، في إطار جولته الرسمية الأولى، حيث التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وبحث الشيخ محمد بن زايد وعمران خان قضايا إقليمية ودولية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وشددا على أهمية دعم المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام في دول المنطقة، ومحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.
وحضر اللقاء الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وحضره من الجانب الباكستاني مخدوم شاه قريشي وزير شؤون الخارجية أسد عمر وزير المالية وشودي فواد حسين وزير الاعلام والإذاعة، وعبد الرزاق داود مستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة.
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وقد غادر عمران خان البلاد حيث كان في وداعه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكان خان قد توجه إلى المملكة العربية السعودية، وزار خلال تواجده السمجد النبوي في المدينة، ومن ثم انتقل إلى جدة على البحر الأحمر حيث التقى بالملك سلمان، في قصر السلام.
وتعتبر الامارات والسعودية بلدين جاذبين للعمالة الباكستانية في الخارج، وتتمتع السعودية بروابط أمنية خاصة مع باكستان، وكان قد صرح خلال الزيارة للسعودية بأن بلاده تقف مع السعودية دائما، وأن المملكة ساعدت بلاده عندما احتاجت المساعدة.
قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لقناة العربية خلال زيارة للسعودية اليوم الأربعاء إن بلاده "تقف مع السعودية دائما".